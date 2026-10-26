Claudia Sheinbaum respalda la renuncia de Guadalupe Taddei al INE y exige auditorías

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La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de Guadalupe Taddei de renunciar a la presidencia del INE en medio de señalamientos de irregularidades y posibles conflictos de interés. Sheinbaum exigió la realización de auditorías para esclarecer los hechos, al tiempo que condenó enérgicamente los ataques misóginos y el linchamiento personal contra la funcionaria, insistiendo en que la investigación debe continuar para garantizar la integridad de la institución electoral de cara a los comicios de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 09:17 AM.
En México y editada el 26/10/2026 09:24 AM.