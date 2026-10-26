Claudia Sheinbaum respalda la renuncia de Guadalupe Taddei al INE y exige auditorías

Durante su conferencia matutina “La Mañanera” de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de Guadalupe Taddei de separarse del cargo de consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). La mandataria enfatizó que, ante los señalamientos de posibles abusos, privilegios y conflictos de interés, es imperativo que se realicen las auditorías correspondientes.“Ella toma la decisión de separarse del cargo, esto frente a los señalamientos que había. Obviamente tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría para poder revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios dentro del INE”, declaró Sheinbaum, insistiendo en que la revisión debe esclarecer los hechos sin anticipar conclusiones sobre la responsabilidad de las personas involucradas, pero dejando claro que “no puede haber señalamientos de corrupción en la institución electoral”.Además de abordar el aspecto institucional, la presidenta condenó enérgicamente las burlas y agresiones difundidas durante el fin de semana contra Taddei por motivos personales. Sheinbaum hizo una clara distinción entre el escrutinio legítimo al desempeño público y los ataques que cruzan la línea hacia lo personal.“Una cosa es un señalamiento de posible abuso o conflicto de interés y otra cosa muy distinta es celebrar esa crítica personal a una mujer”, afirmó la mandataria, calificando estas expresiones de misóginas y machistas. Rechazó que las agresiones contra una mujer sean motivo de celebración en el debate político y advirtió que “no se puede permitir un linchamiento a una vida personal”, exigiendo que las denuncias sigan estrictamente las vías institucionales.Tras el anuncio de que Taddei presentaría su renuncia formal ante la Cámara de Diputados este lunes, Sheinbaum señaló que en los próximos días deberá definirse quién quedará al frente del instituto y cómo se desarrollará el proceso para designar a una nueva presidencia.Por su parte, en su mensaje del domingo, Taddei afirmó que su decisión buscaba proteger la estabilidad y credibilidad del INE, poniéndolas por encima de intereses personales o coyunturales, especialmente mientras el organismo prepara las elecciones federales de 2027. Sin embargo, la consejera saliente aclaró que su renuncia no exime a nadie de esclarecer los hechos con transparencia y respeto al debido proceso.Sheinbaum reiteró que el combate a la corrupción debe mantenerse como una exigencia para todas las instituciones públicas y que la investigación de las posibles irregularidades debe continuar sin interrupciones, independientemente de quién ocupe la presidencia del INE, honrando el compromiso de separar los intereses económicos de las decisiones públicas.