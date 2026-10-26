Guadalupe Taddei anuncia posible renuncia al INE en medio de una crisis por presuntas irregularidade

...

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, enfrenta una severa crisis por señalamientos de conflictos de interés y presunta triangulación de recursos en contrataciones del instituto. Tras la apertura de una investigación de oficio por la ASF y las exigencias de separación del cargo por parte de partidos como PRI, PAN y Somos, se difundió un comunicado anunciando su dimisión, mientras Taddei promete transparencia total y colaboración con las auditorías.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 09:14 AM.
En México y editada el 26/10/2026 09:16 AM.