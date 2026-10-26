Guadalupe Taddei anuncia posible renuncia al INE en medio de una crisis por presuntas irregularidade

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, podría dejar el cargo en medio de una fuerte crisis institucional. Un comunicado difundido en la cuenta oficial del organismo en la red social X, el cual fue eliminado y posteriormente vuelto a publicar sin ajustes, indicó que Taddei presentaría su dimisión ante la Cámara de Diputados este lunes 26 de octubre. El mensaje señalaba que la decisión buscaba proteger al instituto y permitir que continuara con sus funciones constitucionales, solicitando que las acusaciones se esclarecieran mediante procedimientos institucionales e imparciales.La controversia estalló tras la difusión de supuestos conflictos de interés relacionados con proveedores del INE, destacando el caso de la empresa Cajas Graf, contratada para la impresión de papelería electoral. Los señalamientos apuntan a una posible relación entre la consejera presidenta y el representante legal de una de las compañías proveedoras, además de cuestionamientos sobre contratos millonarios, irregularidades en licitaciones y una presunta triangulación de recursos públicos.La situación escaló cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la apertura de una investigación de oficio para revisar el uso de recursos públicos en el INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como en empresas y servidores públicos relacionados con las contrataciones bajo revisión. El órgano fiscalizador señaló que existen indicios de posibles irregularidades, conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, aunque la indagatoria aún está en curso y no hay una resolución definitiva.Paralelamente, la presión política se intensificó. El 21 de octubre, el PRI solicitó formalmente investigar el manejo de recursos, y al día siguiente, representantes del PRI y de la agrupación Somos exigieron la separación temporal o definitiva de Taddei para evitar que los señalamientos afectaran la credibilidad del organismo. El PAN también sumó su voz, exigiendo su renuncia y garantizando que cualquier relevo preserve la independencia del instituto.Ante el escrutinio, Guadalupe Taddei aseguró que el INE colaborará plenamente con la ASF y con el Órgano Interno de Control del instituto, a quien ya se remitieron los antecedentes del caso. Sostuvo que no abandonará sus responsabilidades por presiones políticas y anunció la creación de un micrositio de transparencia para que la ciudadanía pueda consultar información detallada sobre contrataciones, montos, proveedores y documentos relacionados.Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se realizaran las auditorías necesarias para esclarecer los hechos, enfatizando que no debe existir ninguna sospecha de corrupción en las instituciones públicas, incluido el INE. Aunque señaló que la decisión de renunciar corresponde exclusivamente a Taddei, evitó pronunciarse directamente sobre la versión de su salida, centrando su postura en la imperiosa necesidad de revisar las contrataciones y garantizar la transparencia de cara a los próximos procesos electorales. Taddei asumió la presidencia del Consejo General del INE en abril de 2023.