Guadalupe Taddei anuncia su renuncia a la presidencia del INE

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Afirmó que los señalamientos sobre presuntas irregularidades deben investigarse por las vías institucionales y con evidencia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/10/2026 10:44 AM.
En México y editada el 26/10/2026 11:17 AM.