Guadalupe Taddei anuncia su renuncia a la presidencia del INE

Guadalupe Taddei Zavala anunció su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), misma que presentará este lunes ante la Cámara de Diputados.
Aseveró que su decisión responde “a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”.
En un mensaje de Taddei, difundido por el órgano comicial y el cual ella envió personalmente a los demás consejeros electorales con la frase “para su conocimiento”, Taddei no desmintió los señalamientos de las últimas semanas sobre su presunta cercanía con uno de los proveedores del Instituto y dijo que estas deben verificarse por las vías institucionales.
Sostuvo que se vive una etapa de gran velocidad informativa y de intensa conversación en redes, “y no soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales donde se han circulado trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito, como en todos los casos, deben verificarse y corroborarse”.
Enseguida, expresó que “no corresponde anticipar conclusiones: cada señalamiento debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales” y apuntó que su salida “no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”.
“Tengo la convicción de que toda denuncia, cualquiera que sea su origen o la persona a quien se refiera, debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho”, añadió.
Con su anticipada renuncia, recalcó que se va “con serenidad y dignidad, con la tranquilidad de haber dedicado 33 años de mi vida al servicio electoral de México y con la convicción de que la institución continuará cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales”.
Apenas el sábado, en una reunión con el resto de consejerías electorales, Taddei había reiterado que no dejaría su cargo, esto pese a la investigación anunciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por irregularidades en la adjudicación de contratos y conflicto de intereses.
En las últimas semanas han circulado diversos videos en los que se observa a Taddei y a integrantes de su familia en reuniones con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien junto con sus hermanos son propietarios de empresas como Cajas Graf; Formas Finas y Materiales; Corporativo Zeg; Formas Finas Fernando Fernández; Comercializadora Grupo Selati; y Seriplast de México.
Se trata de empresas que han ganado contratos y licitaciones del INE para la compra de material electoral.
A la par, consejeros electorales han presentado recursos en contra de diversas decisiones de Taddei, quien nombró en puestos clave a personal con posible conflicto de interés. Por ejemplo, a Jesús Octavio García, gestor de empresas proveedoras (Cajas Graf y Corporativo Zeg, entre otras), lo colocó como encargado de despacho en la dirección ejecutiva de Administración.
Con información de La Jornada