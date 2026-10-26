SEP anuncia puente por Consejo Técnico y Día de Muertos

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, tendrán un descanso consecutivo de cuatro días. La suspensión de actividades inicia este viernes 30 de octubre y se extiende sin interrupción hasta el lunes 2 de noviembre, por lo que las clases se reanudarán de manera normal el martes 3 de noviembre, salvo modificaciones de alguna autoridad educativa local.Es importante destacar que el viernes 30 de octubre no es un día libre para todo el personal escolar. Aunque los alumnos no asisten a clases, los docentes y directivos deben acudir a sus planteles para participar en la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo 2026-2027, dedicada a la planeación y evaluación académica.El lunes 2 de noviembre se suma a este descanso por la conmemoración del Día de Muertos, fecha que aplica como suspensión de labores para toda la comunidad escolar. Sin embargo, la SEP y las autoridades laborales aclaran que esta pausa escolar no implica un día de descanso obligatorio para quienes laboran en el sector privado.El 2 de noviembre no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo como día festivo oficial con descanso obligatorio remunerado, por lo que la mayoría de los empleados deberá presentarse a trabajar con normalidad, a menos que su empresa decida otorgar el día libre de forma voluntaria o mediante acuerdos internos.El calendario oficial de la SEP para el ciclo 2026-2027, que contempla 185 días efectivos de clase, incluye varios periodos de descanso adicionales antes de que termine el año: