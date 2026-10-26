SEP anuncia puente por Consejo Técnico y Día de Muertos

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La SEP confirmó que no habrá clases para alumnos de educación básica del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026. Este periodo de descanso combina la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar (para docentes) y la conmemoración del Día de Muertos, reanudando las actividades escolares de manera normal el martes 3 de noviembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 09:38 AM.
En México y editada el 26/10/2026 10:07 AM.