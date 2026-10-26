Sheinbaum apoya auditorías al INE tras renuncia de Guadalupe Taddei y condena ataques personales

...

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de Guadalupe Taddei de dejar la presidencia del INE, abogando por auditorías exhaustivas para esclarecer acusaciones de abusos y conflictos de interés, y condenó los ataques personales dirigidos a la funcionaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 09:16 AM.
En México y editada el 26/10/2026 09:17 AM.