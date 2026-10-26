Sheinbaum apoya auditorías al INE tras renuncia de Guadalupe Taddei y condena ataques personales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, brindó su respaldo a la decisión de Guadalupe Taddei de renunciar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), enfatizando la necesidad de realizar auditorías exhaustivas para esclarecer los señalamientos sobre posibles abusos, privilegios y conflictos de interés dentro de la institución. Durante su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum también condenó enérgicamente las burlas y agresiones personales dirigidas a Taddei, distinguiéndolas de las críticas legítimas a su desempeño público.
"Ella toma la decisión de separarse del cargo, esto frente a los señalamientos que había. Obviamente tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría para poder revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios dentro del INE", declaró Sheinbaum, reiterando que la revisión debe esclarecer los hechos sin prejuzgar la responsabilidad de las personas involucradas. La mandataria insistió en que es crucial diferenciar entre las acusaciones de posible abuso o conflicto de interés y los ataques personales a la consejera presidenta.
La salida de Taddei se produce en un contexto de controversia, con señalamientos sobre irregularidades en contratos y posibles vínculos con proveedores del INE. La consejera presidenta anunció su renuncia ante la Cámara de Diputados, argumentando que la estabilidad y la credibilidad del INE deben prevalecer sobre intereses personales o coyunturales. Sheinbaum, por su parte, reafirmó el compromiso de su administración con el combate a la corrupción en todas las instituciones públicas, recordando que su movimiento político llegó al poder con la promesa de separar los intereses económicos de las decisiones públicas y erradicar los privilegios.
"No puede haber señalamientos de corrupción en la institución electoral", afirmó Sheinbaum, insistiendo en que las auditorías deben permitir revisar las sospechas relacionadas con el funcionamiento del organismo. Además de respaldar la investigación de los señalamientos, la presidenta criticó duramente las expresiones difundidas durante el fin de semana contra Taddei, calificándolas de misóginas y machistas. Sheinbaum argumentó que las críticas a una servidora pública deben dirigirse a sus decisiones y acciones, no convertirse en ataques personales.
La presidenta también rechazó que las agresiones contra una mujer sean motivo de celebración en el debate político, afirmando que "no se puede permitir un linchamiento a una vida personal". Sheinbaum insistió en que las denuncias sobre posibles abusos o conflictos de interés deben seguir las vías institucionales y sustentarse en investigaciones, sin confundir el escrutinio público con las descalificaciones personales. La mandataria no dio por acreditadas las acusaciones contra Taddei, planteando que corresponde a las instancias competentes investigar los hechos y esclarecer si existieron irregularidades.
En los próximos días, se definirá quién ocupará la presidencia del INE y se abrirá un proceso para elegir a la próxima persona que presida el organismo. Taddei asumió el cargo en abril de 2023, tras ser elegida por la Cámara de Diputados para encabezar el Consejo General del INE. Su salida ocurre mientras el organismo se prepara para las elecciones federales de 2027.
Sheinbaum reiteró que la investigación y la revisión de las posibles irregularidades deben continuar, independientemente de quién ocupe la presidencia del INE. La presidenta enfatizó que el combate a la corrupción debe mantenerse como una exigencia para todas las instituciones públicas, y que su administración está comprometida a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público.