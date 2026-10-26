Sheinbaum busca trabajar con Petrobras para impulsar la exploración petrolera en el Golfo de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes un acercamiento estratégico con Petrobras, la petrolera estatal brasileña, para desarrollar trabajos conjuntos de exploración petrolera en el Golfo de México. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente presión por parte de Washington para que México aumente sus compras de gas natural estadounidense, una estrategia que el gobierno mexicano busca diversificar.
Sheinbaum destacó las ventajas técnicas de Petrobras, especialmente en la exploración de aguas profundas y someras, considerándolas de gran interés para Pemex, la empresa petrolera estatal mexicana. “En eso Petrobras es muy bueno, en la exploración de aguas profundas y aguas someras también”, señaló la mandataria. Este acercamiento se produce tras un reciente fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países, evidenciado por el memorando de entendimiento firmado en agosto entre Pemex y Petrobras, enfocado en el desarrollo tecnológico conjunto y la seguridad energética.
La iniciativa de colaboración surge en un momento crítico para el suministro energético de México, que actualmente mantiene un límite de producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios. “Lo que estamos buscando es mayor exploración de petróleo”, explicó Sheinbaum, vinculando este objetivo con la cooperación técnica de Petrobras. La mandataria rechazó la idea de que Estados Unidos haya interrumpido deliberadamente el suministro de gas a México, atribuyendo las recientes reducciones del flujo a factores como una helada durante el gobierno anterior y una falla técnica en un gasoducto de Texas. Este último incidente, según informes, redujo el flujo de gas hacia México en un 20% durante varios días.
La dependencia de México del gas natural estadounidense es un tema central en la estrategia energética de la administración Sheinbaum. Actualmente, el país importa el 75% del gas natural que consume desde Estados Unidos, una proporción que ha aumentado significativamente desde 2015. La diversificación energética, que incluye el impulso a las energías renovables, se presenta como una respuesta a esta dependencia y como una forma de fortalecer la soberanía energética del país. “Todos los países del mundo, todos, todos, todos, buscan soberanía energética y México no es la excepción”, afirmó la presidenta.
La presión de Estados Unidos en materia energética, liderada por el presidente Donald Trump, también ha influido en la estrategia de México. Según informes, Trump instó a Sheinbaum a aumentar las compras de gas natural estadounidense como parte de una estrategia para reducir el superávit comercial mexicano. Esta exigencia contribuyó a la posposición y posterior cancelación de una ronda formal de negociaciones comerciales. México, a cambio, busca que Estados Unidos reduzca los aranceles impuestos a las importaciones de acero, aluminio y productos automotrices.
La relación comercial con Brasil, sin embargo, no se traducirá en un tratado de libre comercio completo, según Sheinbaum. La mandataria defendió un esquema de comercio complementario, enfocado en el intercambio de productos que cada país produce y el otro no, evitando afectar sectores donde ambos países compiten directamente. Además, destacó el interés de México en los esquemas de innovación tecnológica de Brasil y en el impulso a la colaboración con Petrobras tras la reelección de Lula da Silva.
El Plan Nacional de Gasoductos, con una inversión de 141 mil millones de pesos hasta 2030, busca ampliar la red de transporte de gas para abastecer nuevas centrales eléctricas y los Polos de Desarrollo para el Bienestar. Sheinbaum también ha modificado su postura respecto al fracking, sosteniendo que la técnica de extracción puede realizarse de manera sostenible, aunque su gobierno no ha autorizado proyectos en el norte del país.
La colaboración con Petrobras, si se concreta, podría representar un impulso significativo para la exploración petrolera en el Golfo de México y contribuir a la seguridad energética y la soberanía energética de México. Sin embargo, la implementación de este proyecto requerirá una cuidadosa planificación y coordinación entre ambos países, así como la superación de desafíos técnicos y ambientales.