Sheinbaum busca trabajar con Petrobras para impulsar la exploración petrolera en el Golfo de México

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un acercamiento con la petrolera estatal brasileña Petrobras para explorar conjuntamente recursos petroleros en el Golfo de México, en un contexto de presión estadounidense para aumentar las importaciones de gas natural. La colaboración busca fortalecer la seguridad energética de México y diversificar su matriz energética, aunque sin implicar un tratado de libre comercio completo con Brasil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 10:50 AM.
En México y editada el 26/10/2026 10:53 AM.