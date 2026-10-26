Sheinbaum defiende el ajuste fiscal al autotransporte de carga y descarta impacto en precios

Durante su conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las preocupaciones sobre un posible encarecimiento de los productos básicos, afirmando categóricamente que la medida “no tiene ningún efecto ni en la canasta básica, ni en la operación del transporte de carga en nuestro país. Es nada más reducir algo que era excesivo”.El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que la modificación consiste en bajar de 300 a 250 millones de pesos el umbral de ingresos anuales para que las empresas accedan al beneficio de deducir el costo de las casetas como gasto operativo y acreditarlo contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR). De las 2,580 empresas que utilizan este esquema, solo 170 dejarán de recibir el beneficio completo en 2027. El 94% de los contribuyentes, incluidos los que tributan como “hombre camión”, mantienen su acceso sin cambios.Hacienda proyecta que esta reducción del umbral permitirá obtener 4,500 millones de pesos adicionales durante 2027, recuperando una parte del costo estimado de 13,900 millones de pesos que representa este beneficio fiscal para el erario en 2026. Amador Zamora recordó que este estímulo surgió en 2002 sin límites, y que fue hasta 2019 cuando el gobierno federal estableció el primer tope de 300 millones de pesos ante el crecimiento desmedido de su costo.Ante la convocatoria de un paro nacional por parte de organizaciones del sector este lunes 26 de octubre, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reportó que se trata de “un sector pequeño” de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) el que decidió movilizarse, mientras que la mayoría de las organizaciones manifestó desde el fin de semana que no participaría en la suspensión de actividades.No obstante, la CANACAR, encabezada por Augusto Ramos Melo, solicitó al gobierno reconsiderar la reducción del límite, advirtiendo que algunas empresas podrían enfrentar mayores costos de operación. Organizaciones del sector habían estimado previamente pérdidas económicas de hasta 21,500 millones de pesos diarios en caso de que la suspensión de actividades se prolongara. Para atender estas inquietudes, Sheinbaum puntualizó que la Segob ofreció recibir a representantes del autotransporte el lunes a las 11:00 a.m. para revisar sus planteamientos. Además, la mandataria indicó que se mantienen reuniones permanentes sobre seguridad carretera junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.La presidenta insistió en que el ajuste no afecta a los pequeños y medianos operadores: “No afecta a las personas que tienen un autobús, un camión, dos camiones”. Subrayó que el sector conserva otros apoyos fiscales estratégicos, como la deducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel. Estos estímulos forman parte de un paquete de beneficios más amplio que, en conjunto, alcanzó los 115,000 millones de pesos durante 2025, reafirmando el compromiso del gobierno de apoyar la logística nacional sin comprometer la estabilidad de precios para la población.