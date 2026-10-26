Sheinbaum defiende el ajuste fiscal al autotransporte de carga y descarta impacto en precios

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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nuevo ajuste fiscal que reduce el umbral de deducción de peajes para el autotransporte de carga, asegurando que la medida no afectará a la canasta básica ni a la mayoría de los operadores. Pese al paro nacional convocado este 26 de octubre, el gobierno señaló que solo un sector minoritario de CANACAR se movilizó, mientras que el 94% de los contribuyentes del ramo mantiene sus beneficios fiscales sin cambios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 09:33 AM.
En México y editada el 26/10/2026 09:38 AM.