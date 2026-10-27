El 2 de noviembre de 2026 no es día de descanso obligatorio: esto dice la LFT

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en México solo existen nueve fechas de asueto irrenunciable: el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 25 de diciembre, el 1 de octubre (cada seis años, por cambio de gobierno) y el día de la jornada electoral.Ni el 1 ni el 2 de noviembre forman parte de este catálogo. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores del sector privado, la jornada del 2 de noviembre se remunera como cualquier lunes común, recibiendo su salario ordinario sin compensación adicional automática. Para lo que resta de 2026, los únicos descansos oficiales que quedan son el lunes 16 de noviembre (Revolución Mexicana) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).Aunque la fecha no es feriado oficial, la LFT contempla escenarios específicos donde el trabajador sí tiene derecho a una remuneración mayor: