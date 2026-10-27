El 2 de noviembre de 2026 no es día de descanso obligatorio: esto dice la LFT

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El 2 de noviembre de 2026 no está considerado como día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que no aplica automáticamente el pago doble o triple. Sin embargo, existen excepciones legales si la jornada coincide con el descanso semanal del trabajador o si se labora en domingo (1 de noviembre). Mientras la SEP suspende clases y la CNBV declara día inhábil a la banca, el sector privado opera bajo reglas normales, salvo que la empresa decida otorgar el día libre de forma voluntaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 03:59 PM.
En México y editada el 27/10/2026 04:08 PM.