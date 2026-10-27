Blanca Yassahara Cruz García asume la presidencia provisional del INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional, con el encargo de conducir una transición institucional tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala. Cruz García, quien se incorporó al órgano en abril de 2026 para un periodo de nueve años y anteriormente presidió el Instituto Electoral del Estado de Puebla, tendrá este encargo temporal por un periodo de cuatro a cinco semanas.La nueva titular enfatizó que su gestión no busca sustituir “un protagonismo por otro”, sino devolver la centralidad al Consejo General. “El Instituto Nacional Electoral es mucho más que su presidencia”, sostuvo, recordando que la institución se apoya en reglas, procedimientos y un servicio profesional electoral, y que su fortaleza radica en la institución misma, no en una sola persona.Como parte de la renovación institucional y la evaluación del funcionamiento interno, Cruz García dio a conocer que ya se presentaron tres renuncias en áreas clave de la administración del instituto: