Blanca Yassahara Cruz García asume la presidencia provisional del INE

...

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional del INE con el mandato de restaurar la colegialidad, revisar posibles irregularidades y renovar cargos directivos. En su primer mensaje, anunció las renuncias de tres titulares de área y garantizó la continuidad del proceso electoral 2026-2027, mientras la Cámara de Diputados inicia el procedimiento para elegir al presidente definitivo del organismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 03:46 PM.
En México y editada el 27/10/2026 03:49 PM.