Diputados alistan la convocatoria para elegir al nuevo presidente del INE

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La Cámara de Diputados prepara la emisión de la convocatoria para elegir al nuevo presidente del INE en sustitución de Guadalupe Taddei. Mientras el líder de Morena, Ricardo Monreal, busca consenso entre las bancadas para el proceso, la oposición (PAN y MC) exige que el Comité Técnico de Evaluación esté integrado por perfiles de reconocido prestigio, imparciales y sin afinidad con el gobierno.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 04:35 PM.
En México y editada el 27/10/2026 04:38 PM.