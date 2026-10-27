Diputados alistan la convocatoria para elegir al nuevo presidente del INE

La Cámara de Diputados aprobará y expedirá la próxima semana la convocatoria oficial para el proceso de elección del nuevo presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder parlamentario de Morena, anunció que distribuirá el proyecto a los coordinadores de las otras cinco bancadas legislativas para su revisión y para incorporar las observaciones que consideren pertinentes.Monreal sostuvo que la intención transversal de todos los grupos parlamentarios es concluir este proceso con la elección de una figura que garantice confiabilidad, certeza jurídica, conducción profesional e imparcialidad en toda la organización de los procesos electorales del país.Pese al llamado al consenso, la oposición marcó condiciones claras. Al finalizar la reunión de la Jucopo, los líderes de las bancadas del PAN, José Elías Lixa, y de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega, insistieron en su exigencia de que el Comité Técnico de Evaluación se integre con personas que garanticen absoluta imparcialidad y que no tengan ninguna afinidad política con el gobierno federal ni con el partido Morena.Esta demanda busca blindar el proceso de selección para evitar que el nuevo liderazgo del organismo electoral sea percibido como cercano a la administración en turno, asegurando así la autonomía que la Constitución otorga al instituto.De acuerdo con el artículo 41 constitucional, el Comité Técnico de Evaluación debe integrarse con cinco personas de "reconocido prestigio": tres de ellas nombradas por la propia Junta de Coordinación Política y dos propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).Dicha instancia tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales de los aspirantes, evaluar su idoneidad para ocupar la máxima responsabilidad del organismo y, finalmente, proponer un listado de cinco candidatos finalistas. De entre esa terna ampliada, el pleno de la Cámara de Diputados elegirá a quien concluirá el periodo de nueve años para el que fue originalmente designada Guadalupe Taddei, asegurando la continuidad institucional del máximo órgano electoral del país.