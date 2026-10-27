El IMSS anuncia la basificación de 10,939 trabajadores y la contratación de 2,500 especialistas

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este martes, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció que el instituto destinará 3,140 millones de pesos adicionales para la basificación de 10,939 trabajadoras y trabajadores. Esta medida está dirigida a quienes actualmente cubren guardias, vacaciones e incapacidades mediante contratos temporales conocidos dentro del instituto como “cero ocho”.De este total, 7,378 personas se incorporaron con contratos temporales durante la pandemia de COVID-19 y aún no contaban con una plaza de base. El proceso de regularización ya comenzó en la quincena pasada y se desarrollará durante los próximos 120 días (del 27 de octubre al 24 de febrero). Este anuncio se presenta como respuesta directa a las recientes protestas y demandas del personal del Seguro Social por mejores condiciones laborales, y se complementa con un incremento salarial general del 8%.De manera paralela a la basificación, Robledo anunció una inversión adicional de 800 millones de pesos para la contratación de 2,500 médicas y médicos especialistas. El 3 de noviembre se publicará una convocatoria enfocada en plazas de difícil cobertura, es decir, puestos en los que no hay postulantes en la bolsa de trabajo.Las vacantes tendrán énfasis en áreas críticas como medicina interna, urgencias, radiología y pediatría. El director señaló que esta convocatoria se lanzará antes de que egresen los aproximadamente 10,000 residentes del próximo año, con el objetivo de cubrir turnos de atención en las zonas donde más se requieren estos profesionales. Actualmente, el IMSS cuenta con 51,382 especialistas, además del personal de medicina familiar en el primer nivel de atención.El plan de 12 acciones también contempla mejoras sustanciales en la infraestructura y la operación diaria de los hospitales. Entre las medidas destacadas se encuentran: