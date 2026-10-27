El IMSS anuncia la basificación de 10,939 trabajadores y la contratación de 2,500 especialistas

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El director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó un plan de 12 acciones a cumplir en 120 días, que incluye la basificación de 10,939 trabajadores con contratos temporales y la contratación de 2,500 médicos especialistas. Con una inversión combinada de casi 4,000 millones de pesos y un aumento salarial del 8%, la medida busca atender las demandas laborales del personal y reducir el rezago en la atención a los derechohabientes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 08:55 AM.
En México y editada el 27/10/2026 08:59 AM.