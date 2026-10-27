Senado aprueba la Ley de Ingresos 2027 por 10.6 billones de pesos y amplía beneficios del RESICO

El Senado de la República avaló con 79 votos a favor y 34 en contra los tres dictámenes del Paquete Económico para 2027: la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), sin sufrir modificaciones respecto a lo aprobado previamente por la Cámara de Diputados.El monto total de recursos proyectados asciende a 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, de los cuales 6 billones 263 mil 886.8 millones (cerca del 58.9%) provendrán directamente de impuestos. El marco macroeconómico que sustenta el paquete contempla un crecimiento real del PIB entre 1.5% y 2.5%, un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar y un precio de la mezcla mexicana de petróleo de 61.8 dólares por barril.La oposición rechazó el paquete argumentando que incrementa la deuda pública. El panista Máximo García cuestionó las proyecciones optimistas del Ejecutivo, contrastándolas con estimaciones considerablemente menores de organismos como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Advirtió que una reducción de apenas medio punto porcentual en el crecimiento económico podría significar una pérdida de más de 30 mil millones de pesos en ingresos tributarios.En defensa del proyecto, el morenista Manuel Huerta, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, aseguró que el propósito no es solo mejorar indicadores, sino que "el bienestar llegue cada vez a los hogares" de los mexicanos, rechazando las acusaciones de quienes, según él, buscan confundir al pueblo sobre el manejo de la deuda.El senador Miguel Ángel Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda, detalló que la reforma a la Ley del ISR no crea nuevos impuestos ni aumenta las tasas vigentes. Su objetivo es facilitar el cumplimiento fiscal y fortalecer los mecanismos contra la evasión y elusión. Entre los cambios clave destaca la ampliación de beneficios del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO):