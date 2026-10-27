Senado aprueba la Ley de Ingresos 2027 por 10.6 billones de pesos y amplía beneficios del RESICO

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El Senado aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2027 con 79 votos a favor, estableciendo una recaudación total proyectada de 10.6 billones de pesos. A pesar de las críticas de la oposición sobre un supuesto incremento en el endeudamiento y proyecciones económicas optimistas, el dictamen incluye la ampliación de beneficios del RESICO y actualizaciones en la Ley Federal de Derechos, sin crear nuevos impuestos ni aumentar tasas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 04:26 PM.
En México y editada el 27/10/2026 04:35 PM.