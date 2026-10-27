SEP anuncia consulta al magisterio este 30 de octubre sobre la desaparición de la Usicamm

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La Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida por Mario Delgado Carrillo, anunció una consulta nacional al magisterio este 30 de octubre durante el Consejo Técnico Escolar para recabar opiniones sobre la desaparición de la Usicamm. Los resultados, que se publicarán el 5 de noviembre, servirán de base para la reforma a la carrera docente que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará ese mismo mes, contando con la observación externa de la ANUIES y el respaldo del SNTE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 08:40 AM.
En México y editada el 27/10/2026 08:45 AM.