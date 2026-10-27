SEP anuncia consulta al magisterio este 30 de octubre sobre la desaparición de la Usicamm

Durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que se aplicará una consulta al magisterio para recabar opiniones y propuestas sobre la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).El objetivo de este ejercicio es orientar la reforma al sistema de carrera docente que la presidenta Claudia Sheinbaum prevé presentar en noviembre. Delgado enfatizó que una amplia participación del magisterio es fundamental para otorgar legitimidad a los cambios, y anunció que los resultados de la consulta se harán públicos el 5 de noviembre en la página oficial de la dependencia.Para garantizar la accesibilidad y transparencia del proceso, la consulta tendrá un formato híbrido. Los docentes deberán registrarse en una plataforma digital, responder un cuestionario diagnóstico, imprimirlo y entregarlo físicamente a las autoridades escolares. El secretario hizo un llamado a las autoridades educativas estatales para difundir el ejercicio y promover la participación en todos los centros escolares.Como parte de un convenio firmado entre la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se implementará un esquema de observación externa. Un total de 2,200 profesores universitarios acudirán a 1,105 escuelas para revisar las actividades mediante una metodología y lista de verificación. Además, un grupo técnico integrado por siete expertos de la Universidad Veracruzana, la UAEM, la Universidad de Guadalajara, la UADY, la UAM y la UNAM, se encargará de revisar y validar la plataforma tecnológica del proceso.Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, convocó a las maestras y los maestros a participar activamente y a presentar propuestas para construir procesos más transparentes, equitativos y respetuosos de sus derechos laborales.Cepeda Salas recordó que, en septiembre de 2024, el sindicato ya había consultado a 673,902 docentes, cuyas principales demandas siguen vigentes: justicia laboral, respeto profesional y la garantía de procesos de evaluación y ascenso completamente libres de corrupción, nepotismo e influyentismo. Con esta nueva consulta, el magisterio tiene la oportunidad de incidir directamente en el diseño del nuevo modelo de carrera docente que regirá el sistema educativo mexicano.