Trabajadores del IMSS convocan a megamarcha nacional el 30 de octubre

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Los trabajadores inconformes del IMSS convocaron a una megamarcha nacional para el 30 de octubre y una asamblea constituyente al día siguiente, con la exigencia central de la renuncia del líder sindical Rafael Olivos. En medio de estas movilizaciones, el director general Zoé Robledo presentó un plan de acción de 120 días que incluye un aumento salarial del 8%, la basificación de 10,939 trabajadores y la contratación de 2,500 especialistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 09:09 AM.
En México y editada el 27/10/2026 09:15 AM.