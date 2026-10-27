Trabajadores del IMSS convocan a megamarcha nacional el 30 de octubre

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han intensificado sus movilizaciones en distintos puntos del país, principalmente en la Ciudad de México, anunciando una megamarcha nacional para el próximo viernes 30 de octubre. Aunque la convocatoria aún no precisa los horarios ni los puntos de concentración, el objetivo es mantener la presión hasta que se atiendan sus demandas laborales y las necesidades señaladas en sus centros de trabajo.Además, convocaron a una asamblea constituyente para el sábado 31 de octubre. En este espacio definirán la organización interna del movimiento y elegirán representantes a razón de uno por cada 350 trabajadores, tomando en cuenta el turno y la unidad hospitalaria. Entre sus principales exigencias destaca la salida o renuncia de Rafael Olivos, a quien desconocen como dirigente sindical, acusando a la "maquinaria estatal" de intentar reprimir su movimiento.En medio de este clima de protesta, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó una estrategia de 12 puntos que el instituto se compromete a implementar en los próximos 120 días (cuatro meses). El plan busca atender los reclamos del personal sanitario sobre las condiciones laborales y la disponibilidad de materiales para la atención médica. Las medidas centrales del plan de acción incluyen: