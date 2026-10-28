Claudia Sheinbaum evalúa asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid y confirma su viaje al APEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que está evaluando su asistencia a la Cumbre Iberoamericana, programada para el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España. Durante su conferencia matutina, explicó que su participación depende de su apretada agenda internacional de noviembre, la cual también incluye compromisos relacionados con el G20.El encuentro reunirá a representantes de 22 países de la Comunidad Iberoamericana y prevé la asistencia de más de 14 presidentes, según el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. La agenda del evento se centra en fortalecer la cooperación y los vínculos entre América Latina, España, Portugal y Andorra. Sheinbaum aclaró que, en caso de no poder asistir personalmente, el canciller Roberto Velasco acudiría como su representante. “Vamos a tratar. Si no, sería el canciller el que estaría”, declaró la mandataria.Por otro lado, la presidenta confirmó con entusiasmo que viajará a Shenzhen, China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre. Sheinbaum reveló que esta será su primera vez visitando China y que lo hará acompañada de una comitiva reducida de tres a cuatro personas, incluyendo funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía. Tras la cumbre, la mandataria tiene programado regresar a México en la madrugada del 20 de noviembre para encabezar el tradicional desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.La asistencia de Sheinbaum a este foro no es casual. La presidenta ha destacado que su presencia responde a una estrategia de largo plazo, ya que México será el país anfitrión de la cumbre del APEC el próximo año. En septiembre, ya había adelantado que su viaje "no era un capricho", sino una preparación fundamental para asumir ese rol protagónico.El APEC reúne a 21 economías que buscan facilitar el comercio, la inversión y la cooperación técnica en la región mediante decisiones por consenso. Sus integrantes representan cerca del 60% del producto interno bruto mundial, el 50% del comercio global y aproximadamente la mitad de la población del planeta, lo que convierte a este foro en un escenario clave para la proyección económica y diplomática de México.