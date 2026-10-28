Claudia Sheinbaum evalúa asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid y confirma su viaje al APEC

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La presidenta Claudia Sheinbaum evalúa su asistencia a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, considerando la posibilidad de enviar al canciller Roberto Velasco como su representante en caso de conflictos de agenda. Mientras tanto, confirmó su participación en la cumbre del APEC en Shenzhen, China, una visita estratégica de cara a que México asuma la presidencia y sea el anfitrión del foro el próximo año.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 10:31 AM.
En México y editada el 28/10/2026 10:33 AM.