Gobierno de Jalisco y Federación anuncian inversión histórica de 25 mil mdp para resolver la crisis

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y la Conagua anunciaron una inversión conjunta de 25 mil millones de pesos para solucionar el abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. El proyecto, que iniciará en 2027 y concluirá en 2028, contempla la construcción de nuevos acueductos y la modernización de la planta de Miravalle, garantizando que no se generará deuda ni se modificarán las tarifas para los usuarios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 10:17 AM.
En México y editada el 28/10/2026 10:20 AM.