Gobierno de Jalisco y Federación anuncian inversión histórica de 25 mil mdp para resolver la crisis

El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció una inversión sin precedentes de 25 mil millones de pesos, realizada de manera conjunta entre el gobierno federal y el estatal, para atender y resolver de fondo la problemática relacionada con el abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.El mandatario estatal destacó que esta inversión es "histórica" para la entidad, ya que busca dar una solución definitiva a la crisis hídrica que ha aquejado a la región. Asimismo, Lemus Navarro enfatizó que el financiamiento de esta obra no generará deuda para el estado y, de manera crucial, no modificará las tarifas del servicio para los ciudadanos, protegiendo así la economía de las familias jaliscienses.Por su parte, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que esta magna inversión se canalizará principalmente a dos proyectos estratégicos de infraestructura hídrica: