Lorenzo Córdova defiende su gestión al frente del INE y responde a Sheinbaum

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de revisar los contratos otorgados durante administraciones anteriores del organismo. A través de una serie de publicaciones en la red X, Córdova aseguró que su gestión, que abarcó de 2014 a 2023, fue fiscalizada de manera constante por distintas instancias y que las revisiones no detectaron irregularidades relevantes.Córdova destacó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó al INE durante todos los años de su administración y que las observaciones formuladas fueron atendidas en tiempo y forma, señalando que la última auditoría de ese periodo, realizada en 2022, concluyó sin señalamientos. Asimismo, refirió que el Órgano Interno de Control (OIC), cuyo titular fue designado desde 2019 por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, tampoco encontró irregularidades relevantes durante su mandato, y que las observaciones menores identificadas fueron debidamente sancionadas.La respuesta del exfuncionario se produjo después de que la presidenta Sheinbaum solicitara, el 27 de octubre, transparentar las contrataciones de material electoral y revisar los antecedentes de las empresas proveedoras, tanto durante la presidencia de Guadalupe Taddei como en las administraciones previas, incluida la de Córdova. El objetivo presidencial es establecer desde cuándo mantienen relaciones contractuales con los organismos electorales las empresas señaladas por posibles vínculos con funcionarios. Sheinbaum mencionó antecedentes que se remontan a finales de la década de 1990, como un caso de 1999 en el Estado de México relacionado con la adjudicación de un contrato a Cartonera Plástica, cuyo representante legal era José Alfredo Hernández Casillas.Reportes periodísticos basados en la Plataforma Nacional de Transparencia indican que, entre 2018 y 2025, el INE y distintos organismos públicos locales electorales adjudicaron al menos 49 contratos a empresas relacionadas con este proveedor, por un monto acumulado de 1,450 millones de pesos para la compra de boletas, urnas y mamparas. Ante esto, la ASF anunció la apertura de una investigación sobre presuntas anomalías en contratos del INE relacionados con estas empresas, enfocándose en operaciones cuestionadas por 514 millones de pesos.Pese a su defensa, Córdova afirmó que no tiene inconveniente en que se realicen nuevas auditorías y que está dispuesto a que se revisen nuevamente las operaciones de su periodo. Sin embargo, cuestionó que los señalamientos sobre los proveedores se utilicen específicamente para revisar su administración, atribuyendo a esta postura la intención de desviar la atención de la situación actual que atraviesa el instituto.La discusión se mantiene abierta mientras la presidenta Sheinbaum insiste en que las investigaciones deben abarcar distintas administraciones para esclarecer posibles irregularidades y hacer públicos sus resultados, mientras que Córdova mantiene que su gestión fue transparente y apegada a la ley. Corresponderá a las próximas investigaciones determinar si existieron anomalías y, de ser el caso, establecer las responsabilidades correspondientes.