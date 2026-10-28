Lorenzo Córdova defiende su gestión al frente del INE y responde a Sheinbaum

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El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, defendió su gestión (2014-2023) ante los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum para auditar contratos de material electoral de administraciones pasadas. Córdova aseguró que su periodo fue fiscalizado constantemente por la ASF y el OIC sin detectar irregularidades relevantes, aunque se mostró abierto a nuevas revisiones en medio de la investigación a proveedores vinculados a José Alfredo Hernández Casillas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 03:21 PM.
En México y editada el 28/10/2026 04:07 PM.