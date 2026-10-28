Marcelo Ebrard descarta cambios drásticos en el comercio con EE. UU. tras elecciones intermedias

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la relación comercial con Estados Unidos no sufrirá cambios drásticos tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre. No obstante, adelantó que México está cerca de cerrar un acuerdo para reducir los aranceles a las industrias automotriz, del acero y del aluminio, al tiempo que anunció una alianza estratégica con la CFE para impulsar la digitalización de las Mipymes durante El Buen Fin.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 08:44 AM.
En México y editada el 28/10/2026 08:48 AM.