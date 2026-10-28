Marcelo Ebrard descarta cambios drásticos en el comercio con EE. UU. tras elecciones intermedias

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, consideró este martes que la relación bilateral en materia comercial con Estados Unidos se mantendrá estable, conservando los aranceles ya impuestos desde el inicio del gobierno de Donald Trump. El funcionario señaló que es muy complicado que haya cambios importantes en la política esencial de la Unión Americana de un día para otro, especialmente porque los aranceles actuales ya generan ingresos muy importantes para ese país.“Suponer que va a cambiar eso rápidamente porque haya un cambio en el equilibrio político, pues probablemente no es lo que cabe esperar. Vamos a ver qué pasa el día 3 (de noviembre)”, declaró Ebrard, quien destacó que hay una gran discusión interna en EE. UU. sobre los posibles resultados entre demócratas y republicanos.A pesar de la cautela electoral, Ebrard reveló que las conversaciones con Estados Unidos avanzan de manera significativa para resolver temas pendientes, como la aplicación de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de EE. UU., que permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional.El titular de la SE confirmó que México está cerca de alcanzar un acuerdo para reducir estos aranceles específicamente en las industrias automotriz, del acero y del aluminio. Esta declaración coincide con los recientes planteamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las expectativas del propio Donald Trump, quien ha expresado que espera que dicho pacto resulte benéfico para ambas naciones. “Es un trabajo de perseverancia y vamos a ver los resultados en los próximos días o semanas”, añadió el excanciller.En el ámbito interno, Ebrard aprovechó el evento para firmar un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de promocionar “El Buen Fin”, que se celebrará del 13 al 17 de noviembre. La alianza permitirá que la promoción llegue a 50 millones de hogares a través de los recibos de luz, la publicidad y los cajeros de la comisión.El secretario destacó la importancia de importar la digitalización a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para que puedan hacer negocios y cobrar sin usar efectivo, revelando que ya se han digitalizado más de un millón de estos negocios este año y se busca sumar otro millón antes de que termine el periodo.Por su parte, la directora de la CFE, Emilia Calleja, subrayó que uno de los puntos importantes del Plan México es impulsar lo "Hecho en México". Reportó que, en lo que va del año, la Comisión ha logrado un contenido nacional del 30% en las centrales de ciclo combinado en operación, del 52% en el área de transmisión y del 89% en distribución. “Estamos trabajando de manera más cercana con las cámaras industriales y nuestros proveedores para incorporar cada vez más empresas mexicanas y promover el uso de materiales nacionales”, concluyó la funcionaria.