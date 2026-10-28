México activa protocolo consular y expresa condolencias tras el mortal choque de trenes en Toledo

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias y activó canales de apoyo consular para los mexicanos en España tras el devastador choque de trenes en Urda, Toledo. El siniestro, que involucró a formaciones de Renfe e Iryo con 544 personas a bordo, ha generado una masiva movilización de emergencias, la investigación judicial del caso y la declaración de luto oficial en varias regiones, en un año ya marcado por la tragedia ferroviaria en el país ibérico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 09:11 AM.
En México y editada el 28/10/2026 09:16 AM.