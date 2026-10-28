México activa protocolo consular y expresa condolencias tras el mortal choque de trenes en Toledo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó este miércoles 28 de octubre su más profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España, así como con las personas afectadas y sus familias, por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. A través de su cuenta oficial en la red social X, la dependencia compartió los canales de contacto de la Embajada de México en España para brindar asistencia o protección consular a los connacionales que lo requieran. Hasta el momento, la cancillería no ha confirmado la presencia de ciudadanos mexicanos entre las víctimas, pero mantiene el protocolo de verificación activo.Según medios españoles, la colisión por alcance ocurrió a las 8:54 horas de España (1:54 de la madrugada en la Ciudad de México) en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. En el incidente se vieron involucrados el AVE 2080 de Renfe, con 397 pasajeros, y el tren 6076 de la operadora Iryo, con 146 pasajeros y un bebé, sumando un total de 544 personas a bordo.Iryo informó que su tren "recibió un golpe en la parte trasera" por causas que aún se desconocen. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó lo sucedido de "inexplicable", mientras que la firma Meteored descartó que las condiciones meteorológicas hubieran influido en el desastre. El Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz ya asumió la investigación judicial, y la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía fue suspendida de inmediato.La magnitud de la tragedia ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cancelar su agenda y trasladarse a Urda para supervisar la emergencia. En señal de duelo, Andalucía decretó tres días de luto oficial (desde el miércoles 28 hasta el sábado 31 de octubre), y regiones como Madrid y Extremadura anunciaron medidas similares.El impacto social fue inmediato: partidos políticos como el PP y el Frente Amplio suspendieron sus actos de precampaña, y organizaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil pausaron sus protestas laborales en respeto a las víctimas. Incluso la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su apoyo y solidaridad con España. Para atender a los afectados, Renfe habilitó el teléfono 900 10 10 20.Este accidente ocurre menos de diez meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero de 2026, donde un tren de Iryo descarriló, invadió la vía contigua y chocó con un Alvia de Renfe, dejando un saldo de 46 muertos. En aquella ocasión, la SRE también expresó sus condolencias y confirmó que no había connacionales afectados.Mientras las autoridades españolas continúan con las complejas labores de rescate e identificación, el balance de víctimas sigue sin ser definitivo y las causas del choque permanecen bajo estricta investigación, reavivando el debate sobre la seguridad de las infraestructuras de alta velocidad en el país.