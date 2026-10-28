San Judas Tadeo: el apóstol de las causas difíciles y su profunda devoción en México

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San Judas Tadeo, reconocido en la tradición católica como el intercesor de las causas difíciles y desesperadas, es objeto de una profunda devoción en México, especialmente en el Templo de San Hipólito de la Ciudad de México. Cada 28 de octubre, miles de fieles acuden a rendirle homenaje, recordando su legado como uno de los doce apóstoles y su martirio, mientras buscan fortaleza y esperanza ante problemas de salud, empleo o familia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 02:36 PM.
En México y editada el 28/10/2026 02:57 PM.