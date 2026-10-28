San Judas Tadeo: el apóstol de las causas difíciles y su profunda devoción en México

San Judas Tadeo es una de las figuras más veneradas del cristianismo, identificado por la tradición católica como uno de los doce apóstoles de Jesús. En el Nuevo Testamento aparece bajo distintos nombres, como Judas de Santiago o Tadeo, una distinción necesaria para no confundirlo con Judas Iscariote, el discípulo asociado a la traición.Curiosamente, su asociación con las "causas difíciles" no proviene de un pasaje bíblico específico, sino de la devoción popular. Al compartir el nombre de Judas, durante mucho tiempo fue menos invocado por los fieles, lo que alimentó la creencia de que era el santo indicado para interceder en problemas que parecían no tener salida. Esta asociación se vio reforzada por las revelaciones atribuidas a santa Brígida de Suecia.En México, la veneración a "San Juditas" tiene una presencia monumental, especialmente entre quienes enfrentan adversidades de salud, empleo, economía o conflictos familiares. El Templo de San Hipólito y San Casiano, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, se ha consolidado como el principal punto de reunión para los devotos.Miles de personas visitan este recinto el día 28 de cada mes para cumplir mandas y agradecer milagros, pero la celebración central y más multitudinaria ocurre cada 28 de octubre, fecha en que la Iglesia católica conmemora su martirio.Según los relatos religiosos, tras la muerte de Jesús, Judas Tadeo predicó el Evangelio en diversas regiones de Oriente junto con Simón el Apóstol. La tradición hagiográfica sostiene que ambos murieron como mártires en la antigua Persia. Aunque no existen relatos históricos contemporáneos que confirmen los detalles exactos, se cree que fue asesinado con un hacha, una maza o por decapitación.Esta tradición se refleja en su iconografía: suele representársele con una túnica verde y blanca, una llama sobre la cabeza (en referencia al Espíritu Santo en Pentecostés), un medallón con el rostro de Jesús y un bastón, mazo o hacha, símbolos vinculados a su misión y su martirio. También se le atribuye la autoría de la Carta de Judas en el Nuevo Testamento, aunque este punto es debatido por especialistas.Cómo pedir su intercesiónLa Iglesia católica enfatiza que la oración a San Judas Tadeo es un acto de intercesión, no un sustituto de la atención médica, el asesoramiento legal o las acciones prácticas necesarias para resolver un problema. El santo no actúa por cuenta propia, sino que presenta las peticiones ante Dios.No existe una fórmula única ni una obligación de hacer promesas materiales; lo central es que la petición sea honesta y respetuosa. Una oración sencilla puede incluir:
Agradecimiento y explicación de la necesidad concreta. Petición de su oración ante Dios para recibir fortaleza, claridad y esperanza. Cierre con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, o una frase de confianza en la voluntad divina.
Ya sea para encomendar la salud de un ser querido, la búsqueda de un empleo digno o la unión familiar, la figura de San Judas Tadeo sigue siendo un pilar de esperanza y fe para millones de personas que buscan luz en momentos de incertidumbre.