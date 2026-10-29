Accidente ferroviario en España: SRE confirma 7 mexicanos heridos leves y busca a una persona más

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que siete ciudadanos mexicanos viajaban a bordo de los trenes involucrados en el accidente ferroviario ocurrido el miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo. La dependencia confirmó que todos ellos sufrieron heridas leves, recibieron atención médica oportuna y ya fueron dados de alta.No obstante, la Embajada de México en España mantiene un seguimiento prioritario sobre el paradero de una persona mexicana que aún no ha sido confirmado. El personal consular ha establecido contacto cercano con su familia y ya realizó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, sede del centro de atención a la emergencia. La SRE reactivó de inmediato su protocolo de protección consular, expresando sus más sentidas condolencias a las víctimas y poniendo a disposición el número de emergencia 24 horas: +34 660 862 625.El accidente, que ha dejado un saldo de al menos 69 personas sin vida y más de un centenar de heridos de un total de 544 pasajeros, ocurrió en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía. Según las investigaciones preliminares, un tren de la empresa italiana Iryo se detuvo en la vía tras reportar un fallo en el sistema de seguridad LZB, diseñado para evitar aproximaciones peligrosas entre vehículos. Este desperfecto afectó una extensión de 65 kilómetros.A pesar de que la empresa pública Adif suspendió la circulación y paralizó a seis trenes de pasajeros, un ferrocarril de la empresa española AVE-Renfe que viajaba detrás del Iryo recibió instrucciones de reanudar la marcha a ritmo normal, sin que se le notificara del riesgo inminente. El choque se produjo a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora, dejando al menos cinco vagones completamente destruidos y dos calcinados, en medio de gritos de desesperación y dolor narrados por los sobrevivientes. La vía permanecerá inoperativa hasta diciembre.Ante la magnitud de la tragedia, el presidente de España, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional y se comprometió a llegar hasta el final de las investigaciones para "depurar responsabilidades". A lo largo del país, se guardó un minuto de silencio en señal de duelo.Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió su solidaridad al pueblo español, enfatizando en su conferencia matutina: “Todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible y lo que podamos hacer también”. Este nuevo desastre ferroviario reaviva las alarmas de seguridad en España, ocurriendo apenas nueve meses después del siniestro en Adamuz (Córdoba), que dejó 46 víctimas mortales en la misma línea férrea.