Accidente ferroviario en España: SRE confirma 7 mexicanos heridos leves y busca a una persona más

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que siete mexicanos sufrieron heridas leves en el devastador accidente de trenes en Urda, Toledo, y ya fueron dados de alta, mientras mantiene la búsqueda del paradero de una persona más. El siniestro, que dejó al menos 69 fallecidos y más de un centenar de heridos, se produjo tras una falla en el sistema de seguridad y una presunta falta de comunicación entre Adif, Iryo y AVE-Renfe.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/10/2026 09:07 AM.
En México y editada el 29/10/2026 09:12 AM.