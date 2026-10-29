Fallece Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a los 92 años

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A los 92 años, falleció Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ingeniero civil, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, fundador del PRD y primer Jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México. Su trayectoria marcó un antes y un después en la historia política de México, desde la fundación de la Corriente Crítica en 1987 hasta su reciente nombramiento como Presidente Honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex en marzo de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/10/2026 08:27 AM.
En México y editada el 29/10/2026 08:29 AM.