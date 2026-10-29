Fallece Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a los 92 años

Este miércoles 28 de octubre de 2026, murió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a los 92 años, según confirmaron fuentes cercanas a la familia. Nacido el 1 de mayo de 1934, fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de doña Amalia Solórzano. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con el servicio público, la ingeniería y la transformación política de México.Cárdenas Solórzano militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1954 a 1987. Sin embargo, su disidencia lo llevó a fundar la Corriente Crítica ese mismo año, junto a figuras como Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Su carrera legislativa y ejecutiva incluye su paso como Senador de la República por Michoacán (1976-1980) y como Gobernador de Michoacán (1980-1986).El punto de inflexión en la historia democrática de México llegó en 1988, cuando fue el candidato presidencial del Frente Democrático Nacional. En unos comicios marcados por la controversia y el famoso "se cayó el sistema", la victoria oficial fue otorgada al priista Carlos Salinas de Gortari. De ese movimiento de resistencia cívica nació el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual Cárdenas fue fundador, primer presidente nacional (1989-1993) y reconocido como su líder moral. Posteriormente, fue candidato presidencial en 1994 y 2000.En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas hizo historia al ganar la primera elección para Jefe de Gobierno del Distrito Federal con el voto popular, cargo que ocupó del 5 de diciembre de 1997 al 28 de septiembre de 1999, cuando pidió licencia para contender nuevamente por la Presidencia de la República.A lo largo de su vida, biógrafos y analistas definieron su ideología por el rechazo al neoliberalismo, la defensa del Estado en sectores estratégicos (especialmente el energético), la austeridad republicana, la soberanía nacional y el laicismo. En reconocimiento a su trayectoria, recibió la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República en 2011.En noviembre de 2014, Cárdenas Solórzano renunció al PRD debido a diferencias con su dirigencia, declarándose desde entonces como político independiente. En sus últimos años, siguió vinculado a los temas estratégicos del país, y en marzo de 2026 fue nombrado Presidente Honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex.En el ámbito profesional, además de su carrera política, encabezó el Comité de Estudios de la Cuenca del Río Balsas (que dio origen a la Comisión del Río Balsas en 1962) y fue fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Planificación.Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano deja un legado imborrable en la democracia mexicana. En el ámbito personal, tuvo tres hijos con Celeste Batel: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila. Su partida marca el final de una era para la izquierda y la política institucional de México.