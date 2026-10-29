Roberto Velasco confirma visita de Lula da Silva a México para alianza de Pemex y Petrobras

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El canciller Roberto Velasco confirmó la próxima visita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a México con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral. El encuentro se centrará en impulsar una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras, además de profundizar la cooperación en materia de seguridad, salud y sector aeroespacial, consolidando una visión de una América Latina más unida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/10/2026 08:51 AM.
En México y editada el 29/10/2026 08:56 AM.