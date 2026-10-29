Roberto Velasco confirma visita de Lula da Silva a México para alianza de Pemex y Petrobras

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará México en los próximos días para afianzar la agenda bilateral entre ambas naciones. El canciller destacó que el punto medular de esta reunión será la consolidación de una alianza estratégica entre las petroleras estatales Pemex y Petrobras, calificando este esfuerzo como "algo fundamental" para la relación entre ambos países.Aunque Velasco reconoció que las leyes y las constituciones de México y Brasil establecen ciertos límites regulatorios, aseguró que ambos gobiernos trabajan en una colaboración que respeta estos marcos legales, buscando maximizar los beneficios de la cooperación energética sin vulnerar la soberanía de ninguna de las partes.Esta confirmación se produce dos meses después de que el propio Roberto Velasco sostuviera un encuentro con el entonces presidente electo Lula da Silva. En aquella ocasión, la cancillería informó que el titular de la SRE resaltó la histórica cercanía entre los pueblos de México y Brasil, así como el firme interés de construir una América El objetivo de esta diplomacia activa es establecer una amplia agenda compartida que no solo beneficie a ambas naciones, sino que también permita fortalecer los vínculos de cooperación y amistad en beneficio de toda la región.Durante aquel diálogo, Velasco enfatizó los pilares de la "excelente relación bilateral" que mantienen México y Brasil. Más allá del sector energético, la agenda de cooperación abarca áreas estratégicas clave para el desarrollo de ambos países.Entre los temas prioritarios se encuentran la complementación en materia de seguridad, la colaboración en el sector sanitario y el impulso a la industria aeroespacial. Con la inminente visita del mandatario brasileño, se espera que estos proyectos pasen de la planificación a la ejecución, reafirmando el liderazgo conjunto de México y Brasil en el escenario geopolítico latinoamericano.