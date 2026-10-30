La Catrina gigante del Zócalo se convierte en fenómeno viral y aspira al récord Guinness

La pieza instalada con motivo del Día de Muertos en la Plaza de la Constitución ha acaparado la atención de visitantes y usuarios de internet por sus dimensiones colosales. Con más de 32 metros de altura, la figura supera por al menos dos metros al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro.El objetivo de esta magnitud no es casual: el proyecto busca romper el récord Guinness como la Catrina más alta del mundo. La instalación, que rinde homenaje a José Guadalupe Posada (autor de la Calavera Garbancera), permanecerá en el Zócalo hasta este lunes 2 de noviembre, con acceso gratuito las 24 horas, rodeada de cerca de 100,000 flores de cempasúchil y elementos de la exposición "Ajolotes en el Corazón".La Catrina fue construida por el Taller de Arte Xibalbá tras nueve meses de planeación. Originalmente, la petición era levantar una figura de 30 metros, pero el equipo propuso ampliarla para marcar una distancia clara frente al récord vigente.La estructura es una proeza de ingeniería que utiliza entre 21 y 22 toneladas de acero, además de cerca de 70 toneladas de lastre de concreto. Este diseño permite sostener la figura ante el viento y posibles movimientos sísmicos, sin necesidad de instalar una cimentación que dañe la plancha del Zócalo. El icónico vestido morado requirió entre 3,000 y 3,500 metros lineales de tela, complementados con unos 3,000 metros de luces LED que iluminan el cuerpo y los huesos desde el interior durante la noche. El montaje, realizado como un rompecabezas en el sitio, tomó entre ocho y nueve días, con la participación de 140 personas del taller y más de 200 al sumar servicios de grúas, carpas, proveedores y limpieza.Más allá de su propósito cultural, la escala de la Catrina ha desatado la creatividad de los usuarios en plataformas como X, TikTok y Facebook, transformando la figura en una criatura de película que camina por la Ciudad de México.Uno de los memes más compartidos muestra a la Catrina caminando entre edificios del Centro Histórico con humo, incendios y personas corriendo, acompañada del texto: “Psicólogo: La Sheinbaumzilla no existe”, haciendo una analogía con los monstruos del cine japonés. Otros montajes la colocan atravesando las calles “de la nada un jueves” (parodiando el meme del perro gigante), o enfrentándose a un Optimus Prime en una batalla de ciencia ficción donde los peatones caminan como si nada. Incluso, usuarios han imaginado a la criatura Ktulu, inspirada en el universo de H. P. Lovecraft y Metallica, asomándose al Zócalo para conocer a la gigantesca calavera.Aunque la imagen real de la instalación es suficiente para llamar la atención por su majestuosidad, las versiones alteradas han llevado a la Catrina a escenarios que van desde una invasión de monstruos hasta un sueño extraño en pleno Centro Histórico, consolidando su lugar como el fenómeno cultural y digital de este Día de Muertos 2026.