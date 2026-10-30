La Catrina gigante del Zócalo se convierte en fenómeno viral y aspira al récord Guinness

...

La monumental Catrina de más de 32 metros instalada en el Zócalo de la Ciudad de México no solo busca romper el récord Guinness, sino que se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales, donde los usuarios la imaginan como un kaiju o 'Sheinbaumzilla' que recorre el Centro Histórico. Construida por el Taller de Arte Xibalbá, la obra rinde homenaje a José Guadalupe Posada y permanecerá en la Plaza de la Constitución hasta el 2 de noviembre con acceso gratuito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 11:50 AM.
En México y editada el 30/10/2026 11:54 AM.