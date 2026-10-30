Claudia Sheinbaum asistirá a la Cumbre APEC 2026 en China como preparación para la sede de México

La presidenta Claudia Sheinbaum asistirá a la próxima Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se llevará a cabo en noviembre de 2026 en China. La jefa del Ejecutivo ha declarado que su presencia es fundamental no solo como un asunto de respeto hacia el país anfitrión, sino como un paso crucial en la preparación para que México sea la sede del evento en 2028.Sheinbaum destacó la importancia de esta transición, señalando que "todo el mundo estuvo de acuerdo en que se realizara en México", lo que representa una oportunidad única para posicionar al país en el escenario económico global y consolidar su liderazgo regional en los próximos años.Establecido en 1989, APEC tiene como propósito aprovechar la creciente interdependencia económica de la región y promover un crecimiento inclusivo, equitativo, sostenible e innovador. Actualmente, el foro está integrado por 21 economías que representan una proporción significativa de la producción y el comercio mundiales. A diferencia de otras organizaciones, APEC funciona como un mecanismo de cooperación y diálogo para facilitar el comercio, las inversiones y la cooperación técnica, sin que sus acuerdos operen como tratados comerciales vinculantes.México se incorporó al foro en 1993 con el objetivo estratégico de ampliar y diversificar sus vínculos económicos con la región de Asia-Pacífico, fortaleciendo así su presencia en los mercados internacionales. Esta participación permite mantener un canal de diálogo directo con economías clave para el comercio mundial, entre las que destacan China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá.Uno de los principales beneficios de la participación activa de México en APEC es la posibilidad de atraer inversiones, identificar nuevas oportunidades de exportación y fortalecer las cadenas de suministro que conectan al país con Asia y Norteamérica.Esta relación es especialmente relevante para sectores estratégicos como el automotriz, electrónico, tecnológico y manufacturero, los cuales dependen en gran medida de componentes, maquinaria y materias primas procedentes de distintos países asiáticos. Una parte importante de las importaciones mexicanas provenientes de Asia corresponde a bienes intermedios y de capital que se utilizan en procesos productivos nacionales, permitiendo fabricar productos que posteriormente se comercializan tanto en el mercado interno como en el extranjero.De esta manera, la presencia de México en APEC no solo contribuye a mejorar la competitividad del país, sino que también amplía sus opciones comerciales y refuerza su posición como una plataforma global de manufactura y exportación.