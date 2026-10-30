Claudia Sheinbaum asistirá a la Cumbre APEC 2026 en China como preparación para la sede de México

...

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China este noviembre de 2026. La visita busca fortalecer los lazos estratégicos y preparar el terreno para que México asuma la sede del evento en 2028, aprovechando las oportunidades de inversión, exportación y fortalecimiento de cadenas de suministro en sectores clave como el automotriz, electrónico y manufacturero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 11:30 AM.
En México y editada el 30/10/2026 11:40 AM.