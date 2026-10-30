Claudia Sheinbaum exige auditorías al INE por gestión de Taddei antes de prisión preventiva

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que deben realizarse primero auditorías a los recursos ejercidos en el INE durante el periodo de Guadalupe Taddei antes de solicitar su prisión preventiva. Mientras los consejeros electorales urgen a la FGR a actuar de oficio por presunto enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, Sheinbaum también señaló al expresidente del instituto, Lorenzo Córdova, como responsable de la designación de Taddei y de los contratos cuestionados con empresas proveedoras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 04:08 PM.
En México y editada el 30/10/2026 04:11 PM.