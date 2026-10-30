Claudia Sheinbaum exige auditorías al INE por gestión de Taddei antes de prisión preventiva

La presidenta Claudia Sheinbaum estableció una hoja de ruta clara respecto a las posibles irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei como consejera presidenta. La mandataria aseguró que el primer paso indispensable es realizar auditorías exhaustivas a los recursos públicos ejercidos en ese periodo.Solo en caso de que estas revisiones arrojen indicios de responsabilidad penal, se deberá dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) y, a partir de ahí, evaluar la solicitud de prisión preventiva para la exfuncionaria. Esta declaración surge como respuesta a los informes de consejeros electorales que, el jueves pasado, anunciaron su intención de dar vista a la FGR para investigar la probable comisión de delitos que, a su juicio, ameritan la prisión preventiva por el mal uso de recursos en diversas contrataciones y un posible enriquecimiento ilícito.Por su parte, el consejero electoral Arturo Castillo explicó que la gravedad de los hechos requiere una actuación inmediata del Ministerio Público. Castillo detalló que, al tratarse del presunto delito de ejercicio abusivo de funciones, la FGR tiene la obligación de iniciar una investigación de oficio y solicitar la prisión preventiva oficiosa contra los presuntos responsables.El consejero fundamentó su postura en el artículo 19 de la Constitución, el cual establece que el juez ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa en casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Asimismo, citó el artículo 220 del Código Penal Federal para reforzar la necesidad de que la justicia actúe con rigor ante estas conductas.En medio de este escrutinio, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en extender la responsabilidad política y administrativa al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. La mandataria lo señaló como el principal responsable de dos hechos clave: la elección de Guadalupe Taddei como integrante del instituto electoral en Sonora y la continuidad de contratos con las empresas que hoy son señaladas de acaparar el mercado de impresión de material y papelería electoral. Con estos señalamientos, el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el máximo organismo electoral del país se intensifica, poniendo bajo la lupa tanto a la gestión saliente como a las estructuras que permitieron dichas contrataciones.