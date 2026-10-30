Claudia Sheinbaum propone que una mujer presida el INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei

Durante su conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este viernes 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que la Cámara de Diputados designe a una mujer como la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei. “Y el Congreso tiene que hacer una buena selección del nuevo o la nueva presidenta, creo que tiene que ser mujer, del Instituto Nacional Electoral”, declaró la mandataria.Este llamado se produce en un contexto de escrutinio sobre el máximo organismo electoral, luego de que se difundieran acusaciones contra la presidencia a cargo de Taddei por un presunto conflicto de interés con una empresa proveedora de materiales electorales, lo que desató una investigación de oficio por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A pesar de los cuestionamientos, Sheinbaum afirmó que el proceso electoral de 2027 está garantizado, aunque insistió en que "tiene que transparentarse todas las contrataciones".La mandataria sostuvo que la selección de la nueva titular del organismo debe realizarse con cuidado, dejando en manos del Congreso la responsabilidad de definir el relevo. Además, aprovechó para plantear una reforma estructural a futuro: una vez celebrada la elección de 2027, consideró que deben revisarse los mecanismos para nombrar a las consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) e incluso discutir si estas figuras son realmente necesarias.“Ya después de que pase la elección del 27, se revise, porque nosotros lo planteamos incluso en la propuesta del plan de la reforma electoral, quién nombra a los consejeros estatales y si realmente se necesitan consejeros estatales”, declaró Sheinbaum, abriendo la puerta a un debate sobre la arquitectura institucional electoral del país.En otro punto central de su mensaje, la presidenta pidió que el INE y los organismos públicos locales electorales transparenten sus procesos de contratación y abran las licitaciones a un mayor número de participantes. Sheinbaum cuestionó directamente que un número reducido de empresas concentre la fabricación de casillas y mamparas para las elecciones.“¿Por qué solo dos empresas pueden producir las casillas, las mamparas?”, cuestionó la mandataria, añadiendo que no sería complicado que otras empresas mexicanas pudieran fabricar estos materiales si cumplen con las medidas de seguridad requeridas. Además, sugirió que parte de las casillas podría reutilizarse para reducir el gasto electoral, siempre y cuando se mantengan los mecanismos de seguridad necesarios, desafiando la narrativa de que la producción de estos insumos es un proceso excesivamente complejo o cerrado.