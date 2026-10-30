Claudia Sheinbaum propone que una mujer presida el INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei

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La presidenta Claudia Sheinbaum propuso que el Congreso designe a una mujer como la nueva titular del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei, en medio de una investigación de la ASF por presuntas irregularidades en contratos. Sheinbaum garantizó la certeza del proceso electoral de 2027, pero exigió total transparencia en las licitaciones y planteó revisar la figura de los consejeros de los OPLES y la concentración de proveedores de material electoral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 11:40 AM.
En México y editada el 30/10/2026 11:44 AM.