Claudia Sheinbaum responde a narcobloqueos en Matamoros tras la captura de "El Titán"

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó los violentos hechos ocurridos el jueves en Matamoros, Tamaulipas. La mandataria enfatizó que este tipo de reacciones no son la constante, ya que a diario se detiene a presuntos delincuentes sin que se generen este tipo de crisis."No es la constante, porque todos los días se detienen presuntos delincuentes y no ocurre; en particular, en este caso ocurrió, y hay un plan de acción de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional en caso de que se cierren carreteras: tienen grúas, tienen un operativo especial en caso de que esto ocurra", declaró Sheinbaum. Además, confirmó que la violencia fue detonada por la detención de un generador de violencia y anunció que el Gabinete de Seguridad emitiría un boletín con los detalles de la operación.Los hechos se desataron tras la interceptación de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias "El Titán", por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional sobre la avenida Pedro Cárdenas, a la altura de la Cruz Verde, cuando conducía una camioneta Lamborghini Urus de color azul. La violenta reacción incluyó narcobloqueos en diversas partes de la ciudad y lamentablemente el fallecimiento de una menor de edad, quien posteriormente fue identificada como ciudadana estadounidense.Ante la escalada de violencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó de inmediato 450 elementos y dos helicópteros Black Hawk en Matamoros y la región, con el objetivo de reforzar la presencia operativa, preservar la tranquilidad y garantizar la coordinación interinstitucional.El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la operación a través de sus redes sociales, destacando que fue el resultado de trabajos de inteligencia militar. En el operativo se logró la detención de una segunda persona (cuya identidad no fue revelada), así como el aseguramiento de armas, cargadores, cartuchos, droga y el vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)."El Titán" no era un objetivo nuevo para las autoridades. Ya había sido detenido tres años atrás y recluido en el penal de Altiplano; sin embargo, hace dos años un juez federal ordenó su libertad, a pesar de estar vinculado a homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo.
Según perfiles de inteligencia y el portal especializado Borderland Beat, Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias "El Contador" (identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén). Tras la detención de su padre en febrero de 2022, "El Titán" asumió el liderazgo del llamado "Grupo Titanes" y se consolidó como segundo al mando de las facciones Los Ciclones y Los Escorpiones, surgidas de la fragmentación del Cártel del Golfo.La Sedena lo responsabiliza directamente de homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, contrabando de armas y robo de hidrocarburos. Además, García Harfuch lo vinculó como el autor intelectual de la agresión del 17 de mayo de 2026 contra elementos de la SSPC en el bulevar Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada de Matamoros, ataque en el que murió el agente del Servicio de Protección Federal, Marcelo Vázquez Vázquez, y resultaron heridos otros dos elementos. "No permitiremos que esta agresión quede impune", sentenció el funcionario tras confirmar la captura.