Claudia Sheinbaum responde a narcobloqueos en Matamoros tras la captura de "El Titán"

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los narcobloqueos y hechos de violencia registrados en Matamoros, Tamaulipas, no son la constante, tras la captura del criminal Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias "El Titán". El operativo, que derivó en la muerte de una menor estadounidense, activó un despliegue de 450 elementos y helicópteros de la Sedena, mientras el Gabinete de Seguridad traslada a los detenidos a la Ciudad de México para enfrentar cargos por homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 10:25 AM.
En México y editada el 30/10/2026 10:30 AM.