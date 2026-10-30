El IMSS inicia la distribución de equipo médico especializado a 39 hospitales del país

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio inicio a la distribución de equipo médico especializado dirigido a 39 hospitales del país, como parte de las acciones prioritarias para fortalecer la atención hospitalaria. Desde el almacén central de Vallejo, en la Ciudad de México, el director general del organismo, Zoé Robledo, detalló que este primer envío contempla la entrega de 20 equipos de ultrasonido, 17 electrocardiógrafos y 10 monitores de signos vitales, dispositivos destinados principalmente a reforzar las capacidades de las unidades de cuidados intensivos.Robledo explicó que la adquisición de este equipamiento no fue arbitraria, sino que respondió a las necesidades identificadas directamente en los hospitales mediante la estrategia "Piso por Piso". Esta iniciativa ha permitido escuchar de primera mano las solicitudes y requerimientos del personal médico y de enfermería que labora en las unidades, garantizando que los recursos se asignen donde son más urgentes.Esta distribución es un componente fundamental de un programa más amplio de 12 acciones diseñado para fortalecer los servicios del instituto. El plan contempla la adquisición total de 2,917 equipos médicos, además de programas paralelos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como mejoras sustanciales en la infraestructura hospitalaria.Los dispositivos de este primer despliegue serán enviados a hospitales ubicados en diversas entidades federativas, incluyendo Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Coahuila, entre otras, buscando reducir las brechas de atención en diferentes regiones del país.El director del IMSS indicó que la entrega de la tecnología no se limita al aspecto logístico, sino que estará acompañada de programas de capacitación para el personal que operará los nuevos equipos, asegurando así su uso eficiente y seguro. Actualmente, este ambicioso programa de modernización y equipamiento avanza en su quinta etapa, reafirmando el compromiso de la institución con la mejora continua de la salud pública en México.