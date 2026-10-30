El IMSS inicia la distribución de equipo médico especializado a 39 hospitales del país

...

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó la distribución de equipamiento médico de alta especialidad a 39 hospitales de la República. Dirigido por Zoé Robledo, este esfuerzo se basa en la estrategia Piso por Piso y forma parte de un programa integral que contempla la adquisición de casi 3,000 dispositivos para fortalecer la atención en unidades de cuidados intensivos y mejorar la infraestructura sanitaria a nivel nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 10:42 AM.
En México y editada el 30/10/2026 10:53 AM.