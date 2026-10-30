Marcelo Ebrard encabeza el banderazo del Polo del Bienestar en Hidalgo

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, dio el banderazo inicial del Polo del Bienestar (Podecobi) Reserva Zapotlán en Hidalgo. Con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos, este parque industrial y logístico de más de 910 hectáreas se perfila como el más grande y estratégico del país, prometiendo 5,000 empleos de calidad y un fuerte impulso a la economía estatal con un enfoque sustentable.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 09:18 AM.
En México y editada el 30/10/2026 09:22 AM.