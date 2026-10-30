Marcelo Ebrard encabeza el banderazo del Polo del Bienestar en Hidalgo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó el banderazo de las obras del Polo de Desarrollo Reserva Zapotlán en Zapotlán de Juárez, Hidalgo. En su visita al estado, el titular de la dependencia federal destacó que este recinto no solo será el más grande del país en extensión, sino también el más importante por su ubicación estratégica en la zona centro.El parque industrial y logístico abarca más de 910 hectáreas, de las cuales poco más de 700 serán susceptibles de desarrollo para empresas de los rubros farmacéutico, automotriz, aeroespacial y logístico. Su ubicación es clave: se encuentra a solo 29 kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y a 3 kilómetros de una estación del tren AIFA-Pachuca, lo que lo consolida como un nodo de conectividad de primer nivel.El desarrollo del proyecto estará a cargo de la empresa DEWA Capital, que desembolsará una inversión total de 10 mil 106 millones de pesos distribuidos en cinco fases. A solo dos meses de su anuncio por parte de la presidenta de la República, el proyecto ya cuenta con una inversión inicial de mil 277 millones de pesos para la primera fase, que contempla la intervención de 247.6 hectáreas, de las cuales 200 serán vendibles en lotes urbanizados.Además, el gobierno estatal destinó 559 millones de pesos en dos obras de infraestructura vial para mejorar el tránsito y la conectividad en la región, complementando otros proyectos federales como el AIFA.Un pilar fundamental del Podecobi es su compromiso con la sustentabilidad y el bienestar social. El espacio incluirá un parque fotovoltaico de 100 hectáreas, con una inversión privada de 3 mil 500 millones de pesos, para garantizar la transición a energías renovables. Asimismo, el proyecto contempla servicios de bienestar para los trabajadores, como guarderías, centros de capacitación, alianzas con universidades locales para prácticas profesionales, centros de salud con atención primaria y espacios deportivos. Se estima que la generación de cinco mil empleos "bien pagados" elevará significativamente el nivel de vida en la zona.Durante el evento, Marcelo Ebrard reconoció al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, por los sobresalientes resultados económicos de la entidad, calificándola como "el número uno de la República" en este rubro.Por su parte, el mandatario estatal respaldó estas cifras con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destacando que Hidalgo registra un crecimiento económico del 8.5% y un crecimiento industrial del 17.9%, ambos primeros lugares a nivel nacional. Además, señaló que la entidad acumuló 44 mil 875 empleos formales (un crecimiento del 17.5%, tercer lugar nacional) y mantiene una tasa de desempleo de apenas 1.3%, la tercera más baja del país. Con la llegada del Polo del Bienestar, Hidalgo busca consolidar su posición como motor de prosperidad, comercio y movimiento logístico en México.