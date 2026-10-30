Mario Delgado defiende becas y restricción de celulares en escuelas, y minimiza los resultados PISA

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, defendió ante la Cámara de Diputados la entrega de becas a 22 millones de estudiantes y la próxima restricción de teléfonos celulares en las escuelas. Además, minimizó la relevancia de la prueba PISA por su pequeña muestra y destacó las victorias legales de la SEP contra la comida chatarra, mientras enfrentó críticas de legisladores del PAN y el PRI sobre la infraestructura escolar y la coherencia de la élite gobernante.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 10:53 AM.
En México y editada el 30/10/2026 11:01 AM.