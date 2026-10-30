Mario Delgado defiende becas y restricción de celulares en escuelas, y minimiza los resultados PISA

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, defendió la entrega de becas a 22 millones de estudiantes, lo que representa una inversión de 136 mil millones de pesos sin condicionamientos políticos.En el mismo tenor, el funcionario soslayó los alcances de la prueba PISA, argumentando que su muestra es demasiado reducida para ser un termómetro fiable. Subrayó que la evaluación se aplica a solo 7,843 estudiantes de un universo de 20 millones, por lo que consideró que “sería un error pensar que sus resultados pueden conducir a la política educativa en México”.Delgado destacó que, en un solo año, se logró expulsar la comida chatarra de las escuelas de nivel básico. Aseguró que la dependencia continuará combatiendo a las grandes corporaciones en los tribunales para evitar el regreso de estos productos. Detalló que las transnacionales han presentado 139 juicios de amparo, de los cuales la SEP no ha perdido ninguno, e incluso contó con tres resoluciones favorables de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Asimismo, el secretario recordó que el próximo 3 de noviembre entrarán en vigor los lineamientos acordados por unanimidad con las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, los cuales restringirán el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en educación básica.El funcionario también salió en defensa de los libros de texto gratuitos, retando abiertamente a los legisladores a mostrarle errores concretos en dichos materiales educativos.Sin embargo, su comparecencia no estuvo exenta de críticas. Por el PAN, la diputada Elisa Paola Zamora advirtió que no se puede hablar de calidad educativa cuando existen planteles que carecen de espacios limpios y condiciones básicas de higiene. Por su parte, la legisladora del PRI, Xitlalic Ceja, cuestionó directamente a Delgado sobre la razón por la cual la élite de la 4T envía a sus hijos a exclusivas escuelas particulares, poniendo en duda la coherencia entre el discurso público y las prácticas privadas de los funcionarios en el ámbito educativo.