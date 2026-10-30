México presenta denuncia en España por connacional desaparecido tras el accidente ferroviario

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Embajada de México en España interpuso una denuncia formal por la desaparición de un connacional tras el devastador accidente ferroviario en Toledo del 28 de octubre. Mientras la SRE brinda asistencia a los familiares que ya arribaron a Madrid, las investigaciones preliminares apuntan a un error humano en el centro de control de Atocha como la causa del siniestro, que ha dejado un saldo oficial de al menos 69 fallecidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 11:13 AM.
En México y editada el 30/10/2026 11:23 AM.