México presenta denuncia en España por connacional desaparecido tras el accidente ferroviario

Durante su conferencia de prensa matutina, "La Mañanera del Pueblo", desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Embajada de México en España interpuso una denuncia formal en ese país debido a la desaparición de un ciudadano mexicano tras el choque de trenes ocurrido en la ciudad de Toledo.La mandataria expresó su pésame y lamentó profundamente los acontecimientos, reiterando el compromiso del gobierno mexicano con sus ciudadanos en el exterior. Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se mantiene en comunicación constante con las familias de los heridos y desaparecidos. La SRE confirmó que los familiares del connacional que continúa desaparecido ya arribaron a Madrid, donde el consulado les brinda acompañamiento y apoyo en todas las gestiones correspondientes ante las autoridades españolas.El lamentable accidente ocurrió la mañana del 28 de octubre en la línea de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Andalucía, a su paso por la región de Castilla-La Mancha. Según los reportes, uno de los convoyes se encontraba detenido en la vía y recibió el impacto por la parte trasera de otro tren que venía en marcha.El balance oficial proporcionado por el gobierno de Castilla-La Mancha reporta hasta el momento 69 fallecidos, aunque las autoridades no descartan que esta cifra pueda aumentar a medida que continúan las labores de rescate e identificación. En total, aproximadamente 500 personas viajaban en ambos trenes involucrados, identificados como el Renfe 397 y el Iryo 147.Las primeras investigaciones apuntan a que la causa principal del accidente habría sido un error humano en el centro de control de la estación de Atocha, en Madrid, lo que habría permitido que el tren en movimiento no detectara la presencia del convoy detenido en la misma vía, desencadenando la colisión. Las autoridades españolas continúan con las pesquisas para determinar las responsabilidades exactas de esta tragedia.