Montaña rusa Superman: El Último Escape se detiene en las alturas en Six Flags México

Una visita a Six Flags México, ubicado al sur de la Ciudad de México, estuvo cerca de convertirse en una experiencia de angustia para varios asistentes después de que la montaña rusa Superman: El Último Escape presentara una detención inesperada a varios metros de altura. Los pasajeros quedaron varados sobre la estructura de la atracción mientras esperaban una solución por parte del personal del parque.El incidente fue captado en video y comenzó a circular rápidamente en redes sociales, provocando distintas reacciones entre los internautas. Aunque permanecer suspendido en una montaña rusa puede generar preocupación, las imágenes mostraron una respuesta inesperada: en lugar de entrar en pánico, los usuarios conservaron la calma e incluso recurrieron al humor para sobrellevar la espera. Uno de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por una mujer que, mientras permanecía a bordo, comenzó a cantar, contrastando con la altura y la potencial tensión del momento. En la grabación no se aprecian gritos generalizados ni muestras evidentes de desesperación.Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales que provocaron la interrupción de la atracción. Tampoco existe información confirmada sobre cuánto tiempo permanecieron los pasajeros suspendidos ni sobre el procedimiento específico que se siguió para su descenso. Por esta razón, aún no es posible establecer si la detención estuvo relacionada con una falla técnica, un protocolo de seguridad preventivo o alguna otra circunstancia operativa.La información disponible tampoco permite confirmar si hubo personas afectadas o si fue necesario brindar atención médica a alguno de los visitantes. Es importante distinguir que, con los datos actuales, no se puede afirmar que la atracción haya sufrido un percance de mayor gravedad, ya que las detenciones de seguridad son mecanismos diseñados para prevenir accidentes.El episodio despertó un renovado interés y cierta inquietud debido a que recordó un evento ocurrido el 30 de abril de 2023, durante las celebraciones del Día del Niño. En aquella ocasión, Superman: El Último Escape también presentó una interrupción que dejó a varios pasajeros detenidos en las alturas.Según los reportes de ese entonces, los visitantes permanecieron aproximadamente entre 30 y 40 minutos a bordo de la estructura. La evacuación se realizó de manera individual con el apoyo de trabajadores del parque, quienes guiaron a los pasajeros por las escaleras de emergencia instaladas en la montaña rusa. En su momento, la alcaldía de Tlalpan informó que no se habían registrado personas lesionadas y que la situación se encontraba bajo control, aunque las imágenes generaron una amplia difusión y debate en redes sociales.La nueva grabación ha vuelto a poner bajo la mirada pública a una de las atracciones más emblemáticas del parque de diversiones. Mientras se esperan detalles oficiales por parte de la administración de Six Flags México y las autoridades correspondientes sobre lo ocurrido en esta ocasión, el video quedará marcado por la notable reacción de los pasajeros, transformando una situación de incertidumbre en una anécdota de serenidad y resiliencia.