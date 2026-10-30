Montaña rusa Superman: El Último Escape se detiene en las alturas en Six Flags México

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Una visita a Six Flags México se convirtió en una experiencia inesperada cuando la montaña rusa Superman: El Último Escape sufrió una detención a varios metros de altura. A pesar de la situación, los pasajeros varados mantuvieron la calma, destacando una mujer que comenzó a cantar, lo que viralizó el incidente en redes sociales. Aunque aún no se confirman las causas ni el tiempo de espera, el evento recordó un episodio similar ocurrido en 2023, sin que hasta el momento se reporten lesiones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 02:09 PM.
En México y editada el 30/10/2026 02:12 PM.