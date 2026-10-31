Cámara de Diputados aprueba recorte presupuestario al INE y reasignaciones a otras dependencias

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La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reduce el presupuesto del INE en 5 mil millones de pesos para 2027, reasignando fondos a otras secretarías como Educación y Medio Ambiente. Además, se espera la aprobación de una modificación a la Ley del ISR que beneficia a los transportistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/10/2026 10:19 AM.
En México y editada el 31/10/2026 10:28 AM.