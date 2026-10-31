Cámara de Diputados aprueba recorte presupuestario al INE y reasignaciones a otras dependencias

La Cámara de Diputados se prepara para aprobar un presupuesto para 2027 que incluye un recorte significativo al Instituto Nacional Electoral (INE), generando reasignaciones de fondos a diversas dependencias gubernamentales. La decisión fue tomada por la Comisión de Presupuesto, encabezada por la diputada morenista Merilyn Gómez Pozos, y se espera que el dictamen sea votado el próximo lunes, 9 de noviembre, en el pleno de la Cámara.
El recorte presupuestario al INE, que se sitúa en 5 mil millones de pesos, representa una reducción con respecto a la solicitud original del organismo electoral, que había pedido 42 mil 274 millones de pesos para el próximo año. La comisión legislativa, encargada de analizar el proyecto de egresos, perfiló reducir la asignación a 37 mil 274 millones de pesos.
Los fondos recortados se reasignarán a otras áreas. La Secretaría de Educación recibirá 3 mil millones de pesos adicionales, pasando de 576 mil 631 millones a 579 mil 631 millones. La Secretaría de Medio Ambiente aumentará su presupuesto en 1 mil millones de pesos, de 49 mil 508 millones a 50 mil 508 millones. La Secretaría de Infraestructura se beneficiará con 700 millones de pesos, incrementando su asignación de 167 mil 074 millones a 167 mil 774 millones. Finalmente, la Secretaría de Gobernación recibirá 300 millones de pesos más, elevando su presupuesto de 10 mil 766 millones a 11 mil 066 millones.
La Comisión de Presupuesto convocará a votar el dictamen la próxima semana, con el objetivo de discutirlo en el pleno entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre, cumpliendo así con el plazo legal para aprobar la iniciativa de egresos antes del 15 de noviembre.
Paralelamente, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados prevé aprobar el martes 3 de noviembre una modificación a la Ley del ISR, propuesta por el Senado de la República. Esta modificación se centra en la ampliación de las deducciones fiscales para los transportistas. Se espera que el pleno cameral apruebe este dictamen el mismo día.
La aprobación de estos cambios presupuestarios y fiscales tiene implicaciones significativas para la política pública y la distribución de recursos en México. El debate en el pleno de la Cámara de Diputados promete ser intenso, considerando la importancia de estas decisiones para el futuro del país.