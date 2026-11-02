Avioneta se estrella e incendia en la colonia Venta Prieta de Pachuca, dejando dos fallecidos

La mañana de este lunes 2 de noviembre, una avioneta se desplomó en la colonia Venta Prieta, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave, identificada con la matrícula XB-AZG, cayó al exterior de un centro comercial ubicado sobre la avenida El Tezontle. Tras el impacto, la aeronave comenzó a incendiarse, generando una intensa columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la ciudad, alertando a los habitantes de la zona.Hasta el momento, se ha confirmado que dos personas habrían perdido la vida como resultado del accidente, aunque las autoridades aún no han revelado la identidad de las víctimas ni si se trataba de los ocupantes de la aeronave o de personas en tierra.Debido a que el lugar del siniestro se encuentra en las inmediaciones de la 18va Zona Militar, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio para atender la emergencia, sumándose a los esfuerzos de policías estatales y municipales.Al lugar también arribaron unidades del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil para sofocar el incendio, controlar la zona y brindar los primeros auxilios. Al cierre de este reporte, los cuerpos de emergencia continúan laborando en la zona para garantizar la seguridad del perímetro y comenzar con las labores de peritaje.Las autoridades competentes ya iniciaron las indagatorias para determinar las causas exactas que provocaron la caída de la aeronave. Se espera que en las próximas horas se ofrezca un parte oficial que incluya la identificación de las personas fallecidas y un informe preliminar sobre las condiciones del vuelo y el estado de la aeronave antes del impacto.