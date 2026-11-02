Avioneta se estrella e incendia en la colonia Venta Prieta de Pachuca, dejando dos fallecidos

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Una avioneta con matrícula XB-AZG se desplomó y se incendió la mañana del lunes 2 de noviembre en la colonia Venta Prieta de Pachuca, Hidalgo, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas. El siniestro, ocurrido sobre la avenida El Tezontle y cerca de la 18va Zona Militar, provocó una intensa columna de humo y movilizó de inmediato al Ejército, bomberos y autoridades de Protección Civil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 10:57 AM.
En México y editada el 02/11/2026 11:05 AM.