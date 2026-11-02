¿Cuándo es el puente de la Revolución Mexicana 2026? Fecha, pago triple y días sin clases

Aunque el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se conmemora históricamente el 20 de noviembre, el día de descanso obligatorio para 2026 se traslada al lunes 16 de noviembre. Esto, en cumplimiento del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece como asueto el "tercer lunes de noviembre".Esta disposición crea un fin de semana largo de tres días consecutivos (sábado 14, domingo 15 y lunes 16), conformando el segundo de los tres "megapuentes" que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene programados entre octubre y noviembre. Cabe destacar que el viernes 20 de noviembre no es un día de descanso obligatorio por ley; quienes laboren ese día lo harán en condiciones normales de jornada, a menos que su empresa lo otorgue como una prestación interna.Para los trabajadores que deban prestar sus servicios durante este día de descanso obligatorio, la ley ofrece una protección clara. De acuerdo con el artículo 75 de la LFT y lo señalado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), el empleado tiene derecho a recibir su salario diario normal más un salario doble por el servicio prestado. En términos prácticos, esto se traduce en un pago triple por la jornada trabajada ese lunes.El calendario de la SEP contempla un beneficio adicional para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria: el viernes 13 de noviembre se destina al registro de calificaciones por parte de los docentes. Por lo tanto, los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos sin clases, del viernes 13 al lunes 16 de noviembre. En el ámbito financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incluye el 16 de noviembre como día inhábil. Las sucursales bancarias (como BBVA, Banorte y Banamex) cerrarán sus ventanillas, aunque la banca electrónica y los cajeros automáticos operarán con normalidad. La Bolsa Mexicana de Valores no tendrá operaciones ese lunes. Por su parte, el SAT mantiene su calendario de declaraciones y pagos sin extensiones, a pesar de ser un día inhábil según el Código Fiscal de la Federación.En la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ajustará su horario el lunes 16 de noviembre, operando de 7:00 a 24:00 horas, bajo el mismo esquema de domingos y días festivos. El Metrobús, en cambio, mantendrá su horario habitual de días de descanso obligatorio, de 5:00 a 24:00 horas. Se espera que la mayoría de las oficinas de gobierno federal permanezcan cerradas, por lo que se recomienda reprogramar cualquier trámite presencial. La situación en oficinas estatales y municipales dependerá de los decretos de cada entidad.La fecha conmemora el llamado a las armas que Francisco I. Madero lanzó desde San Antonio, Texas, a través del Plan de San Luis, convocando a levantarse contra el gobierno de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Este conflicto derivó en múltiples levantamientos armados y culminó en mayo de 1911 con la renuncia y exilio de Díaz.Tras este puente, el último día de descanso obligatorio del año será el 25 de diciembre (Navidad), que al caer en viernes en 2026, también permitirá un fin de semana largo. Para los estudiantes, la SEP programó un puente adicional el viernes 27 de noviembre por sesión del Consejo Técnico Escolar, previo al inicio de las vacaciones de invierno el 21 de diciembre, con regreso a clases el 7 de enero de 2027.