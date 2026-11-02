¿Cuándo es el puente de la Revolución Mexicana 2026? Fecha, pago triple y días sin clases

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Este 16 de noviembre de 2026 se conmemora el descanso obligatorio por la Revolución Mexicana, generando un fin de semana largo. Quienes trabajen este día tienen derecho a un pago triple, mientras que los estudiantes de educación básica disfrutarán de cuatro días sin clases. Conoce los detalles sobre el cierre de bancos, horarios de transporte en la CDMX y los próximos puentes del año.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 11:49 AM.
En México y editada el 02/11/2026 11:57 AM.