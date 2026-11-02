El Papa León XIV nombra a María Montserrat Alvarado al frente a Comunicación del Vaticano

El Papa León XIV ha marcado un precedente en la historia de la Iglesia Católica al nombrar a la mexicana María Montserrat Alvarado como la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. La designación, anunciada el 2 de junio de 2026, entrará en vigor el próximo 1 de noviembre.Según destacó Vatican News, este nombramiento convierte a Alvarado en la primera mujer no consagrada (laica) en dirigir una dependencia de esta envergadura en la Santa Sede. Aunque en enero de 2025 la religiosa Simona Brambilla fue nombrada prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, el caso de Alvarado es inédito al no pertenecer a ninguna congregación religiosa. Esto da continuidad al camino de apertura y renovación de la Curia Romana impulsado por el Papa Francisco, quien desde 2018 comenzó a confiar puestos de alta responsabilidad a fieles laicos, hombres y mujeres.Nacida en la Ciudad de México, Alvarado es una reconocida ejecutiva de medios mexicano-estadounidense. Cuenta con títulos académicos de la Universidad Internacional de Florida y la Universidad George Washington.Entre 2009 y 2023, ocupó diversos puestos de liderazgo en el Becket Fund for Religious Liberty, una organización dedicada a la defensa de la libertad religiosa y la dignidad humana. Desde enero de 2023, se desempeña como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división de noticias de la Eternal Word Television Network. En este rol, supervisa plataformas que producen contenido en siete idiomas para televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales.Alvarado sucede en el cargo al italiano Paolo Ruffini, quien encabezó el organismo durante ocho años tras ser designado por el Papa Francisco en 2018 como el primer prefecto laico de un dicasterio. Ruffini, al alcanzar los 70 años (edad canónica para el retiro), anunció su salida mediante una carta a los cerca de 500 empleados del Dicasterio, asegurando que trabajará en estrecha colaboración con Alvarado durante los próximos meses para garantizar una transición fluida.El Dicasterio para la Comunicación, creado en 2015, es una pieza clave en la estructura vaticana, ya que supervisa medios como Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media, la Oficina de Prensa, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana.El nombramiento ha generado diversas reacciones. Michael P. Warsaw, CEO de EWTN, celebró la designación, destacando la confianza y el respeto que Alvarado se ha ganado en la cadena. Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano calificó el hecho como "histórico".Sin embargo, la designación también ha llamado la atención de la prensa internacional por el perfil de la cadena que Alvarado dirige. Medios como The Wall Street Journal han descrito a EWTN como una defensora de la libertad religiosa en la primera línea de las "guerras culturales" en Estados Unidos, mientras que el diario italiano Il Foglio recordó que la cadena fue objeto de críticas directas por parte del Papa Francisco en 2021.Con este movimiento, el Papa León XIV, quien encabeza la Iglesia desde mayo de 2025, consolida su equipo de comunicación en la primera etapa de su pontificado. Alvarado, quien afirmó que el nombramiento fue inesperado y que lo recibe con el deseo de servir, ya se reunió con el pontífice en el Vaticano para comenzar a delinear la estrategia de la Santa Sede con el objetivo de "comunicar a Cristo al mundo" en un entorno mediático en rápida evolución.