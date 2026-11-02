El Papa León XIV nombra a María Montserrat Alvarado al frente a Comunicación del Vaticano

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En una decisión histórica, el Papa León XIV nombró a la mexicana María Montserrat Alvarado como prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. Alvarado, actual presidenta de EWTN News, se convierte en la primera mujer laica (no consagrada) en dirigir un dicasterio vaticano, dando continuidad a las reformas de la Curia Romana y asumiendo el reto de modernizar la estrategia mediática de la Iglesia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 01:15 PM.
En México y editada el 02/11/2026 01:21 PM.