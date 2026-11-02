Se prohíbe el uso de celulares en aulas de educación básica a partir del 3 de noviembre

Tras un puente de descanso, millones de estudiantes de educación básica en México vivirán este martes 3 de noviembre su primer día sin celulares en el salón de clases. La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone en marcha la regulación derivada del decreto presidencial, la cual restringe el uso de dispositivos electrónicos durante toda la jornada escolar, incluido el tiempo de recreo.La medida se acompaña de la campaña "Jornada Nacional: Apaga el celular", diseñada para informar a estudiantes, profesores y familias sobre los nuevos lineamientos. El objetivo central de las autoridades no es solo prohibir, sino sustituir el tiempo de pantalla por actividades concretas como la lectura, las pláticas interpersonales y la convivencia directa, buscando proteger el derecho a la educación, la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.La aplicación de la normativa varía según la etapa educativa. Mientras que en educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) la restricción es general y obligatoria para todos los planteles del país, en el nivel medio superior no existe una regla única. Cada institución de este nivel definirá sus propias medidas según las características de su comunidad, con la intención de fomentar un uso seguro de la tecnología sin cerrar la puerta a su aprovechamiento educativo.Por su parte, en la educación superior, las universidades e instituciones conservan su autonomía administrativa y académica. La disposición no impone un esquema parejo, sino que promueve un uso responsable que contribuya a formar una ciudadanía digital crítica.No obstante, la implementación en educación básica ha generado rechazo. Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Tejiendo Redes, señalaron que esta decisión se tomó sin consultar a la población que resentirá los cambios, cuestionando la metodología unilateral del gobierno federal.La normativa prevé que las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, junto con otras instancias competentes, adopten las medidas necesarias para poner en marcha estas condiciones, con un margen de maniobra para hacer ajustes según su contexto particular.El documento oficial advierte que transformar las dinámicas escolares no depende únicamente de la definición de medidas regulatorias. Su eficacia requiere la "corresponsabilidad de autoridades, docentes y familias", enfatizando que la comprensión, sensibilización y aplicación efectiva por parte de todos los sectores involucrados será la clave para que esta nueva política pública logre sus objetivos de mejorar el entorno de aprendizaje.