Se prohíbe el uso de celulares en aulas de educación básica a partir del 3 de noviembre

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A partir del martes 3 de noviembre de 2026, entra en vigor el decreto presidencial de Claudia Sheinbaum que regula y prohíbe el uso de celulares y dispositivos electrónicos en las aulas de educación básica en todo México. La SEP impulsa la campaña Apaga el celular para fomentar la convivencia sin pantallas, aunque la medida ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos por la falta de consulta previa, mientras que los niveles medio superior y superior conservan mayor autonomía en su regulación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 12:59 PM.
En México y editada el 02/11/2026 01:07 PM.