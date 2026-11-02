La Semar asegura 97.5 toneladas de cocaína en el Pacífico y desarticula a célula delictiva

La Secretaría de Marina (Semar) reportó un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado al asegurar 97.5 toneladas de cocaína en operaciones realizadas durante la actual administración en el litoral del Pacífico mexicano. De acuerdo con la dependencia, este decomiso inflige un golpe económico estimado en 25 mil millones de pesos a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.Estos resultados son producto de un intenso trabajo de inteligencia naval y de una estrecha coordinación con otras instituciones de seguridad, con el objetivo primordial de frenar el tráfico internacional de estupefacientes y debilitar las estructuras logísticas que operan en aguas nacionales.Uno de los operativos más relevantes derivados de esta estrategia fue la desarticulación del grupo delictivo conocido como "Los Pichilinguillos", anunciada el pasado 29 de octubre por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.El operativo, llevado a cabo en el municipio de Coahuayana, permitió la detención de tres presuntos líderes de la organización: Bernardo “N”, alias "Nando"; Leopoldo Fabián “N”, conocido como "Negrito", y Leobardo “N”, alias "Lioba". Los tres sujetos son investigados por su presunta participación en diversos delitos de alto impacto cometidos en la costa michoacana.La acción fue el resultado de una amplia coordinación interinstitucional que incluyó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Semar y la Guardia Nacional.La Semar destacó que uno de los objetivos centrales de estas intervenciones es identificar y neutralizar a quienes controlan los corredores marítimos utilizados para introducir cargamentos de cocaína procedentes de Centro y Sudamérica.Gracias a las labores de inteligencia, se logró identificar que la célula intervenida tenía bajo su control una franja costera estratégica comprendida entre el Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán. Estos corredores eran utilizados como puntos de entrada para la droga, que posteriormente era trasladada hacia distintos puntos del territorio nacional. La identificación precisa de estas rutas permitió orientar las operaciones contra los integrantes de la organización, avanzando así en el desmantelamiento de su estructura logística y fortaleciendo la seguridad en el litoral del Pacífico.