La Semar asegura 97.5 toneladas de cocaína en el Pacífico y desarticula a célula delictiva

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La Secretaría de Marina (Semar) informó el aseguramiento de 97.5 toneladas de cocaína en el Pacífico mexicano, lo que representa un golpe económico de 25 mil millones de pesos al narcotráfico. En el marco de estas operaciones de inteligencia, se logró la detención de tres presuntos líderes de la célula "Los Pichilinguillos", organización que controlaba rutas marítimas clave en la costa de Michoacán para el ingreso de drogas desde Centro y Sudamérica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 01:21 PM.
En México y editada el 02/11/2026 01:30 PM.