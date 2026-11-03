La CDMX comenzará a multar a conductores de scooters y bicicletas eléctricas sin placas

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México confirmó que el 20 de noviembre de 2026 marcará el inicio de las sanciones económicas para quienes circulen con Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) sin el registro y emplacamiento correspondientes.Aunque la normativa fue presentada en mayo por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y entró en una fase de amonestaciones el 1 de septiembre, esta nueva fecha pone fin al plazo de gracia. A partir de entonces, los agentes de tránsito aplicarán multas de 10 a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos que oscilan entre los 1,173 y 2,346 pesos, dependiendo de la reincidencia. Además, las infracciones generarán puntos de penalización en la licencia de conducir y, en casos reiterados, el corralón.La normativa distingue claramente entre dos tipos de vehículos: