La CDMX comenzará a multar a conductores de scooters y bicicletas eléctricas sin placas

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A partir del 20 de noviembre de 2026, la Ciudad de México aplicará multas económicas de entre 10 y 20 UMA (aproximadamente 1,173 a 2,346 pesos) a los conductores de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) que circulen sin registro ni placas. La Semovi pone fin al periodo de gracia, exigiendo a los usuarios de scooters y bicicletas eléctricas de alta velocidad cumplir con requisitos de emplacamiento, licencia y seguro, mientras que los vehículos de menor potencia solo requerirán el holograma del Distintivo de Movilidad Eléctrica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 09:22 AM.
En México y editada el 03/11/2026 09:28 AM.