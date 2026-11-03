Claudia Sheinbaum celebra la histórica candidatura de Xavier Becerra a la gubernatura de California

Durante su conferencia matutina, en plena jornada electoral en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con aplausos y risas ante la pregunta de una reportera sobre la posibilidad de que Xavier Becerra gane la gubernatura de California. La mandataria destacó el peso demográfico y político de la diáspora: “Son cuarenta millones de mexicanos que viven en Estados Unidos”, señaló, precisando que se trata de personas de primera, segunda y tercera generación que ya son parte fundamental de la vida y los partidos políticos del país vecino.Sheinbaum celebró que esta comunidad tenga representación, afirmando que “está muy bien que una parte de ese país tenga también su representación”. Además, rechazó contundentemente la retórica de los grupos de ultraderecha contra los latinos, calificándola como “la narrativa del clasismo, del racismo, que tiene que acabar en cualquier lugar del mundo”.Xavier Becerra es un político demócrata con una sólida trayectoria pública: ha sido fiscal general de California, integrante de la Cámara de Representantes, legislador estatal y secretario de Salud y Servicios Humanos en el gobierno de Joe Biden. Su historia familiar es un pilar central de su campaña; él mismo ha recounted que sus padres llegaron a California con apenas 12 dólares en el bolsillo.Aunque California es uno de los estados más diversos del país, casi todos sus gobernadores han sido hombres blancos. Según la Associated Press, una victoria de Becerra lo convertiría en el primer latino en ocupar el cargo desde finales del siglo XIX. Su camino a la elección general se consolidó tras las primarias de junio, acelerándose cuando el congresista Eric Swalwell abandonó la contienda tras una acusación de agresión sexual, lo que permitió a Becerra concentrar el apoyo del electorado demócrata.Este lunes, Becerra cerró su campaña en Los Ángeles con un mitin bajo el lema “Stop the Power Grab” (“Detengan la toma de poder”), compartiendo escenario con el actual gobernador Gavin Newsom, la exvicepresidenta Kamala Harris y los senadores Adam Schiff y Alex Padilla. Durante el evento, hizo un llamado urgente a la comunidad latina para salir a votar, expresando su preocupación por la tradicionalmente menor participación electoral de este grupo en comparación con afroamericanos y asiáticos.Además, Becerra pidió votar en contra de la Proposición 39, una medida que exigiría a los votantes presentar una identificación oficial en las casillas y proporcionar los últimos cuatro dígitos de su número de identificación en el voto por correo. El candidato argumentó que la propuesta busca “hacer más difícil que nuestros ciudadanos voten”, citando como ejemplo a su propia madre, ciudadana naturalizada, quien podría verse afectada por estos requisitos.Su oponente en la contienda es Steve Hilton, un excomentarista de Fox News respaldado por el expresidente Donald Trump. Aunque las encuestas colocan a Becerra como claro favorito, el resultado final aún no está definido. La Associated Press indicó que se mantenía a la expectativa del cierre de urnas para confirmar si California hará historia eligiendo a un hijo de migrantes mexicanos como su próximo gobernador, un resultado que, para la presidenta Sheinbaum, trasciende lo estatal y simboliza un avance en la representación política de los mexicanos en el extranjero.