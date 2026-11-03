Claudia Sheinbaum celebra la histórica candidatura de Xavier Becerra a la gubernatura de California

...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la posibilidad de que Xavier Becerra se convierta en el próximo gobernador de California, destacando la importancia de la representación política de los 40 millones de mexicanos y mexicano-estadounidenses en EE. UU. Becerra, hijo de migrantes y exsecretario de Salud de Joe Biden, busca hacer historia como el primer latino en el cargo desde el siglo XIX, enfrentando al republicano Steve Hilton en una jornada electoral marcada por el debate sobre la participación del voto latino y la controvertida Proposición 39.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 09:33 AM.
En México y editada el 03/11/2026 09:37 AM.