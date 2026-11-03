Claudia Sheinbaum desconoce cargos del DOJ contra mexicanos por presunto fraude electoral en EE. UU.

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no tener conocimiento previo sobre los cargos presentados por el Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. contra 63 extranjeros, entre ellos hasta ocho mexicanos, por presuntos delitos de voto ilegal y registro fraudulento. El anuncio, calificado por el fiscal general Todd Blanche como un récord en detenciones, se enmarca en una estrategia de endurecimiento del gobierno de Donald Trump en vísperas de las elecciones intermedias de 2026, aunque los acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 10:23 AM.
En México y editada el 03/11/2026 10:37 AM.