Claudia Sheinbaum desconoce cargos del DOJ contra mexicanos por presunto fraude electoral en EE. UU.

Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los reportes que señalan a ciudadanos mexicanos entre los acusados por delitos electorales en Estados Unidos. “No tenía conocimiento. Si Roberto puede informar”, respondió la mandataria, refiriéndose a la posibilidad de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) brindara más detalles.El lunes, el DOJ informó que formuló cargos por votación ilegal y registro fraudulento de votantes. Las imputaciones incluyen declarar falsamente tener la ciudadanía estadounidense para registrarse o votar, así como presentar solicitudes de registro de manera fraudulenta en distintos estados. El fiscal general Todd Blanche sostuvo que este movimiento representa el mayor incremento en detenciones por fraude electoral desde que Donald Trump regresó a la presidencia.Entre los 63 extranjeros acusados figuran personas de origen latinoamericano, además de ciudadanos de Canadá, Europa, Asia y África. Respecto a los mexicanos, existen discrepancias en los reportes: mientras la agencia EFE detalla la acusación de tres ciudadanos en Texas, otros medios elevan la cifra a ocho.Entre los casos específicos mencionados se encuentran el de la colombiana Patricia Elena Valencia Cardona (56 años), acusada de afirmar falsamente su ciudadanía para votar en Carolina del Norte; la argentina Yamila Avalos y el cubano Juan Florencio Ramos, con cargos en ese mismo estado; y la hondureña Mariela Elizabeth Ávila Ortiz, acusada en Tennessee de presuntamente votar en las elecciones de 2024. Es crucial destacar que se trata de acusaciones formales, no de sentencias, y todos los señalados se presumen inocentes hasta que un tribunal federal determine lo contrario.Este anuncio se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump. En las últimas nueve semanas, Estados Unidos ha imputado a 195 extranjeros en 25 estados por delitos relacionados con la votación y el registro electoral ilegales, elevando a 239 el total de personas con cargos por fraude electoral en este segundo mandato republicano. El tema del voto de extranjeros ocupa un lugar central en el debate político de cara a las elecciones intermedias de este martes 3 de noviembre, en las que se renueva el Congreso. No obstante, especialistas han advertido que el voto de no ciudadanos en Estados Unidos es estadísticamente casi nulo frente al tamaño del padrón electoral. Además, el Ejecutivo estadounidense ha enfrentado reveses judiciales en esta materia, perdiendo ante al menos cuatro tribunales, incluida la Corte Suprema, en su intento por apartar más de 20 mil papeletas enviadas por correo en California que el DOJ alegaba que correspondían a personas no autorizadas.Hasta el momento, no se ha informado si la Secretaría de Relaciones Exteriores o la red consular mexicana brindará asistencia legal a los ciudadanos mexicanos imputados. Sheinbaum ha sostenido en ocasiones anteriores que, ante señalamientos de autoridades estadounidenses contra mexicanos, su gobierno exige pruebas claras y no protegerá a nadie que haya cometido un delito. Los casos seguirán su curso en los tribunales federales de Estados Unidos, donde se definirá la veracidad de las acusaciones.