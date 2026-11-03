Destruyen 52 toneladas de aguacate en México por brote del gorgojo barrenador

En un esfuerzo por contener la propagación de una de las plagas más temidas de la agricultura mexicana, se ordenó la destrucción mediante quema y entierro de hasta 52 toneladas de fruta sospechosa durante el fin de semana del 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026. La medida, aplicada en estados productores como Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit, busca evitar que el insecto alcance zonas declaradas libres de la plaga. Las autoridades confirmaron que esta fruta destruida nunca llegó al mercado.El gorgojo barrenador del aguacate (familia Curculionidae) es particularmente destructivo porque su detección a simple vista es casi imposible. La hembra adulta perfora la cáscara con su rostrum y deposita uno o dos huevos cerca de la semilla. Tras 12 a 14 días de incubación, la larva se alimenta de la pulpa y el hueso durante hasta 63 días, construyendo una cámara de pupación. El orificio de entrada queda sellado con residuos, ocultando la infestación.El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) tiene reglamentadas cuatro especies principales: el barrenador de ramas (Copturus aguacatae), los barrenadores pequeños del hueso (Conotrachelus perseae y Conotrachelus aguacatae), el barrenador grande del hueso (Heilipus lauri) y la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer). Destaca el Heilipus lauri, considerado plaga cuarentenaria para el mercado de Estados Unidos, capaz de arruinar hasta el 80% de una cosecha.El Senasica enfatiza que aplicar insecticidas sobre frutos ya infestados es inútil, ya que la larva y la pupa están protegidas dentro de la semilla. El control químico (con malatión o permetrina) solo es efectivo contra los adultos emergentes. Para las etapas internas, se recomienda el control cultural (recolectar y enterrar a más de un metro de profundidad o quemar la fruta dañada) y el control biológico mediante hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae.Además, las autoridades aclararon una confusión frecuente: este escarabajo agrícola no debe confundirse con el gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), que sí causa miasis en animales y humanos. El gorgojo del aguacate no representa un riesgo directo de infección o parasitosis para las personas. Sin embargo, las perforaciones que deja facilitan la entrada de hongos que aceleran la descomposición del fruto, cuyo consumo en estado de deterioro sí puede provocar malestar estomacal, vómitos, calambres y fiebre.La presencia de esta plaga activa alertas que van mucho más allá de la huerta. Michoacán, como principal estado productor y proveedor central para el mercado estadounidense, es especialmente vulnerable. Cualquier hallazgo de plagas reglamentadas puede derivar en inspecciones adicionales, retención de embarques y severas restricciones comerciales. Por ello, los protocolos sanitarios exigen la eliminación inmediata del material afectado, una medida drástica pero necesaria para proteger la industria aguacatera nacional, que podría enfrentar pérdidas de hasta el 90% de su producción en una huerta si no se toman medidas de control a tiempo.