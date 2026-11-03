Destruyen 52 toneladas de aguacate en México por brote del gorgojo barrenador

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Durante el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026, autoridades sanitarias ordenaron la destrucción de hasta 52 toneladas de aguacate en cuatro estados de México tras detectarse el gorgojo barrenador. El Senasica advierte que esta plaga puede causar pérdidas de hasta el 90% en la producción y representa una grave amenaza para las exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos. Aunque el insecto no representa un riesgo parasitario directo para la salud humana, su presencia activa estrictos protocolos de contención para evitar restricciones comerciales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 09:02 AM.
En México y editada el 03/11/2026 09:04 AM.