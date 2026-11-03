El Papa León XIV confirma su visita al santuario de la Virgen de Guadalupe en México para 2027

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El Vaticano confirmó oficialmente que el Papa León XIV visitará el santuario de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, previsiblemente en el verano de 2027, como parte de una extensa gira por el continente americano. El anuncio fue realizado por María Montserrat Alvarado, nueva titular del Dicasterio de la Comunicación. Mientras tanto, el Pontífice, totalmente recuperado de una reciente cirugía pulmonar, iniciará este 6 de noviembre una gira de 12 días por Sudamérica, con escalas clave en Uruguay, Argentina y Perú.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 04:30 PM.
En México y editada el 03/11/2026 04:32 PM.