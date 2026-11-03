El Papa León XIV confirma su visita al santuario de la Virgen de Guadalupe en México para 2027

La expectativa internacional creció tras la confirmación oficial de que el Papa León XIV visitará el recinto mariano mexicano. El anuncio fue realizado por María Montserrat Alvarado, quien asumió el 1 de noviembre como la primera mujer laica en dirigir el Dicasterio de la Comunicación de la Santa Sede. Alvarado aseguró que será la encargada de revelar la fecha exacta del viaje tan pronto quede calendarizado, aunque fuentes vaticanas apuntan al verano de 2027.El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, adelantó que esta visita a México se integrará en el marco de una futura y extensa gira por Estados Unidos y el país azteca, consolidando el horizonte de 2027 como el momento factible para este encuentro pastoral.De manera inmediata, el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, informó que el Pontífice iniciará este 6 de noviembre un recorrido de 12 días y 14 escalas por Sudamérica, partiendo desde Roma. El itinerario incluye visitas a Montevideo, Buenos Aires y Lima, entre otras localidades. Durante este despliegue, el séptimo en un año y medio de pontificado, León XIV mantendrá encuentros oficiales con mandatarios clave de la región: Yamandú Orsi en Uruguay, Javier Milei en Argentina y Keiko Fujimori en Perú. La visita a Perú reviste un carácter personal relevante, dado el vínculo de Francis Robert Prevost con dicha nacionalidad, tras haber residido años en el país y desempeñarse como obispo en la diócesis de Chiclayo. El itinerario peruano contemplará actividades públicas y encuentros oficiales en Lima, Cusco y Pucallpa.La gira se lleva a cabo tras superar con éxito los problemas de salud que habían generado preocupación. El 13 de octubre, el líder religioso de 71 años fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un adenocarcinoma en el pulmón derecho.El vocero Matteo Bruni detalló que la cirugía concluyó sin complicaciones y que los análisis postoperatorios confirmaron que la lesión estaba completamente localizada. Por ello, no se requiere tratamiento oncológico posterior ni precauciones médicas especiales durante la gira. Dado de alta el 17 de octubre, el Papa ha retomado sus actividades de manera progresiva, demostrando la fortaleza necesaria para mantener en pie este exigente viaje internacional.El mensaje central de esta gira buscará promover la unidad, el testimonio cristiano y el compromiso personal de las comunidades locales. La confirmación de la futura escala en México ha generado un enorme entusiasmo en la comunidad latina, que espera con gran ilusión recibir al Santo Padre en el recinto que es el corazón de la fe católica en el país.