La SRE emite alerta urgente para que mexicanos eviten viajes no indispensables a Arabia Saudita

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Arabia Saudita, publicó un aviso urgente de protección consular instando a los mexicanos a posponer cualquier viaje de carácter turístico, familiar o no indispensable a ese país.Para los connacionales que ya se encuentran en territorio saudí, la SRE exhortó a extremar las precauciones, mantenerse atentos a las alertas emitidas por las autoridades locales y resguardarse inmediatamente en sus domicilios o centros de trabajo en caso de activarse las alarmas por posibles incursiones o bombardeos. Para cualquier imprevisto o emergencia, la representación diplomática habilitó la línea telefónica de atención consular: +966 55 753 9374.Esta alerta coincide con un periodo de alta vulnerabilidad en la Península Arábiga. En las últimas semanas, se ha intensificado la frecuencia de ataques directos con misiles y drones por parte del grupo rebelde hutí de Yemen contra infraestructuras estratégicas del reino saudí.Las agresiones se han centrado principalmente en la franja fronteriza del sur, así como en las inmediaciones de complejos aeroportuarios e instalaciones de refinerías en ciudades clave. Este repunte de incursiones aéreas forma parte de un entorno regional convulso, marcado por las operaciones militares y represalias asociadas al conflicto de mayor escala que involucra a Irán, Israel y sus fuerzas aliadas en la zona. Como resultado, se han activado frecuentemente los sistemas de defensa antiaérea y las alertas de emergencia no solo en la capital, Riad, sino también en distritos como Abha, Najran y Yeda.La Embajada de México fue enfática en recordar una disposición crucial de la legislación saudí: está estrictamente prohibido capturar, compartir o difundir imágenes y videos de incidentes de seguridad, despliegues militares o zonas impactadas por el conflicto. Esta conducta es considerada una falta grave y está sancionada penalmente, por lo que las autoridades pidieron a los mexicanos abstenerse de hacerlo bajo cualquier circunstancia.Ante este panorama, la SRE instó a la comunidad mexicana en la región a mantener actualizados sus registros de ubicación en el sistema de la embajada y a consultar de manera permanente los canales diplomáticos oficiales para dar seguimiento al estado de la seguridad regional y recibir instrucciones actualizadas.