La SRE emite alerta urgente para que mexicanos eviten viajes no indispensables a Arabia Saudita

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una alerta urgente recomendando a los ciudadanos mexicanos evitar todo viaje no indispensable a Arabia Saudita debido a la creciente inestabilidad y escalada bélica en Medio Oriente. La advertencia responde a los recientes ataques con misiles y drones perpetrados por los rebeldes hutíes, y exhorta a los connacionales en el país a extremar precauciones y abstenerse de grabar incidentes de seguridad, una acción severamente penada por la ley local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 08:54 AM.
En México y editada el 03/11/2026 08:57 AM.