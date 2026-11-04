Claudia Sheinbaum lanza la jornada nacional "Leer" en escuelas

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de la jornada nacional "Leer" en la Secundaria Técnica No. 2, ubicada en la Ciudad de México. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal explicó que el acto fue diseñado específicamente para ser un espacio íntimo con los estudiantes, por lo que no se convocó a los medios de comunicación. "Es un evento con las y los estudiantes para hacer una lectura temprano", señaló, enfatizando el carácter pedagógico y no mediático de la actividad.La Jornada Nacional de Lectura nace como un complemento directo al nuevo acuerdo nacional que regula y restringe el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas de educación básica. El objetivo central de la iniciativa es promover actividades ajenas a las plataformas digitales, fomentando la lectura compartida y la práctica de juegos tradicionales.Según expuso la presidenta, estas acciones buscan fortalecer el contacto directo entre los estudiantes, estimular la imaginación y recuperar el aula como un espacio de interacción humana, alejado de la mediación de las pantallas.La puesta en marcha de esta jornada marca el primer día de aplicación real de la prohibición de dispositivos electrónicos en millones de planteles a nivel nacional. Con estrategias como "Leer", el gobierno federal busca no solo imponer una restricción, sino ofrecer alternativas concretas que enriquezcan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, transformando la dinámica escolar hacia un modelo más centrado en la convivencia y el aprendizaje colaborativo.