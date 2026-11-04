Claudia Sheinbaum lanza la jornada nacional "Leer" en escuelas

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La presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha la jornada nacional "Leer" en la Secundaria Técnica No. 2 de la Ciudad de México, como una estrategia para sustituir el uso de dispositivos electrónicos por la literatura y la convivencia. La iniciativa se lanza justo un día después de que entrara en vigor la restricción de celulares en los planteles de educación básica de todo el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/11/2026 08:33 AM.
En México y editada el 04/11/2026 08:36 AM.