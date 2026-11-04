Ebrard: Elecciones intermedias en EE. UU. no limitan facultades de Trump para aranceles

Durante su participación en el evento InnovaFest, celebrado en Mérida, Yucatán, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, abordó las implicaciones de la jornada electoral del 3 de noviembre en la relación económica bilateral. El funcionario fue claro al señalar que, a pesar de la nueva composición política del Congreso estadounidense, las atribuciones del mandatario republicano en materia arancelaria permanecen intactas.Ebrard explicó que la mayor parte de las facultades para establecer estos gravámenes comerciales corresponden directamente al Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Por lo tanto, un cambio en el equilibrio legislativo no modificaría de forma inmediata las condiciones actuales de la relación comercial, anticipando que las negociaciones relacionadas con los aranceles no sufrirán alteraciones importantes como consecuencia directa de estos comicios.A diferencia del panorama arancelario, el titular de Economía reconoció que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sí podría abrir la puerta a la incorporación de modificaciones. Aunque hasta el momento no se han concretado adiciones al tratado, Ebrard indicó que existe la posibilidad de que durante las conversaciones se planteen nuevos elementos.El secretario aclaró que aún es prematuro anticipar cuáles serían esos cambios o si finalmente se incorporarán al documento. Las conversaciones con las autoridades estadounidenses se encuentran actualmente a la espera de una nueva ronda de negociaciones, la cual se acordó posponer hasta después de las elecciones de medio término.Las proyecciones electorales indican que los demócratas lograron avances que les permitirían asumir el control del Senado y de la Cámara de Representantes, marcando un cambio en la dinámica entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo durante los últimos dos años del mandato de Trump.Especialistas han advertido que este nuevo escenario podría generar tensiones en la relación bilateral, especialmente en temas de seguridad y política exterior. Además, se señala que un eventual debilitamiento político de Trump podría impulsarlo a buscar mayor respaldo interno mediante una postura más firme y exigente frente a México.Ante este panorama, Ebrard evitó hacer pronósticos sobre los efectos de la reconfiguración legislativa en las negociaciones comerciales. Reiteró que será necesario esperar el desarrollo de las siguientes conversaciones para conocer con certeza si el T-MEC tendrá modificaciones y cuáles serían sus alcances, distinguiendo claramente entre la estabilidad de las condiciones arancelarias actuales y la flexibilidad del futuro del tratado.