Ebrard: Elecciones intermedias en EE. UU. no limitan facultades de Trump para aranceles

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos no modifican las facultades del presidente Donald Trump para imponer aranceles a productos mexicanos. Sin embargo, reconoció que el proceso de revisión del T-MEC sí podría derivar en ajustes al acuerdo comercial, por lo que llamó a la prudencia y a esperar el desarrollo de la próxima ronda de negociaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/11/2026 12:35 PM.
En México y editada el 04/11/2026 04:20 PM.