INE congela contrataciones y blindará contratos ante presunta red de corrupción ligada a Taddei

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La consejera provisional del INE, Blanca Cruz, confirmó la congelación de todos los procesos de contratación y anunció una revisión exhaustiva de los contratos, incluida la producción de credenciales de elector. La medida responde a señalamientos de una presunta red de corrupción que involucra a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y al proveedor Alfredo Hernández Casillas, aunque se garantizó que no habrá retrasos en los insumos para las elecciones de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/11/2026 10:59 AM.
En México y editada el 04/11/2026 11:11 AM.