INE congela contrataciones y blindará contratos ante presunta red de corrupción ligada a Taddei

La consejera provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, confirmó que los procesos de contratación dentro del organismo se mantienen totalmente detenidos. Durante su intervención, anticipó que este jueves, en la sesión del Consejo General, se buscará la mejor vía jurídica e institucional para que toda la evidencia y documentación sobre estas transacciones quede debidamente custodiada.El objetivo es prevenir cualquier intento de ocultamiento o fuga de información, asegurando que "no resulte que desapareció". Cruz destacó la necesidad de prevenir estos riesgos, especialmente ante la presencia de directivos colocados durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, y anunció que se coordinarán con autoridades externas, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para blindar la información y entregar todo lo que las autoridades competentes requieran.La consejera presidenta aclaró que, pese a la congelación, se está realizando una revisión minuciosa de todas las licitaciones, tanto las que están en proceso como las que ya fueron adjudicadas. Esta auditoría interna busca descartar cualquier intervención de empresas señaladas en una presunta red de corrupción entre Guadalupe Taddei y el proveedor Alfredo Hernández Casillas.Se puso especial énfasis en los señalamientos sobre supuestos "moches" (cohechos) en el contrato para la producción de las credenciales de elector, así como en la inclusión de requisitos dirigidos para favorecer a ciertas empresas. Cruz precisó que existe un acuerdo unánime de las 10 consejerías para aplicar la "máxima revisión" incluso en aquellos procedimientos en los que aún no se ha lanzado la convocatoria, con el fin de blindar el proceso desde su etapa inicial.La consejera fue contundente al afirmar que, si se detecta algún riesgo o irregularidad en un contrato en curso, este se rescindirá sin excepciones, lo que incluye de manera explícita al contrato de producción de las credenciales para votar.Ante la incertidumbre que podría generar esta parálisis administrativa, Blanca Cruz ofreció una garantía clara a la ciudadanía y a los actores políticos: el INE asegura que no habrá ningún riesgo ni retraso en la entrega de los materiales necesarios para el proceso electoral de 2027.La estrategia del organismo será priorizar y agilizar exclusivamente aquellas contrataciones que sean estrictamente necesarias para el cierre del año, asegurando la continuidad operativa del instituto mientras se depuran los procedimientos sospechosos y se restablece la transparencia en el uso de los recursos públicos.