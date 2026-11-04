Sheinbaum enfoca seguridad en 50 municipios prioritarios que concentran el 30% de los homicidios

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La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que su gobierno concentra recursos en 50 municipios prioritarios, donde ocurre cerca del 30% de los homicidios del país. Aunque destacó la reducción de la victimización en lugares como Uruapan, Michoacán, advirtió que la percepción de inseguridad cambia a un ritmo más lento que la estadística delictiva. Datos del SESNSP revelan que siete estados concentran la mitad de los homicidios dolosos en lo que va de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/11/2026 10:39 AM.
En México y editada el 04/11/2026 10:46 AM.