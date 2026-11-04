Sheinbaum enfoca seguridad en 50 municipios prioritarios que concentran el 30% de los homicidios

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, desde el inicio de su administración, se identificaron alrededor de 50 municipios prioritarios que concentran aproximadamente el 30% de los homicidios a nivel nacional. La estrategia federal busca atender la violencia e inseguridad no solo con presencia policial, sino mediante acciones que mejoren las condiciones de vida en estas localidades.Aunque el modelo se replica en todo el país, la mandataria destacó que se decidió incorporar recursos adicionales para el estado de Michoacán, generando mejores condiciones para la vida de sus habitantes con actividades similares a las implementadas en otras zonas prioritarias.Un punto central de la exposición de Sheinbaum fue la discrepancia entre las cifras reales de victimización y la sensación de inseguridad de la ciudadanía. Como ejemplo, citó los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre Uruapan, Michoacán.Según la presidenta, en la última encuesta de percepción de inseguridad urbana se observó una reducción cercana al 60% en la victimización frente al año anterior. Sin embargo, aclaró que "la percepción no necesariamente cambia al mismo ritmo de la reducción de los delitos". A pesar de que el 60% de las personas encuestadas no vivió un delito en el último año, la percepción de inseguridad en la zona sigue siendo alta, un fenómeno que el gobierno debe considerar al evaluar los resultados de sus políticas públicas.La lista de municipios prioritarios mencionada por la presidenta abarca diversas regiones del país e incluye: Tijuana, Mazatlán, Celaya, Culiacán, Manzanillo, Ciudad Juárez, Iztapalapa, Valle de Chalco, Irapuato, Acapulco, Chalco, Villahermosa, Mexicali, Playas de Rosarito, Salamanca, León, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcoyotl y Tlalnepantla.Además, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), investigados por Infobae México, revelan que de enero a septiembre de 2026, siete estados concentraron el 50% de los homicidios dolosos del país. Esta lista la encabezan: