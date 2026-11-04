El Tren México-Querétaro avanza al 32% y confirma estación en Huehuetoca

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La construcción del Tren México-Querétaro registra un avance general del 32% en sus 232 kilómetros de extensión. Durante una supervisión de obras en Polotitlán, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, destacaron que la ruta cruzará 11 municipios mexiquenses e incluirá una estación confirmada en Huehuetoca, con el objetivo de reducir drásticamente los tiempos de traslado y generar más de 18 mil empleos antes de su puesta en marcha a finales de 2027 o principios de 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/11/2026 09:09 AM.
En México y editada el 04/11/2026 09:14 AM.