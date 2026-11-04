El Tren México-Querétaro avanza al 32% y confirma estación en Huehuetoca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizaron una gira de supervisión de los trabajos de construcción del Tren México-Querétaro en el tramo correspondiente a Polotitlán. Durante el recorrido, las autoridades destacaron que el proyecto, con una extensión proyectada de 232 kilómetros, ya registra un avance general del 32%.Este sistema de transporte ferroviario busca conectar la Ciudad de México con el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, resolviendo un problema crítico de movilidad en una zona metropolitana amplia que concentra una importante actividad económica y poblacional.Uno de los aspectos más relevantes para el territorio mexiquense es el trazado de la ruta, la cual atravesará 11 municipios: Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Coyotepec, Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Soyaniquilpan y Polotitlán.De las seis estaciones contempladas en toda la ruta, dos estarán en el Estado de México. Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, confirmó que la estación de Huehuetoca será un punto de conexión fundamental para facilitar los desplazamientos laborales, educativos y comerciales entre el Valle de México y el Bajío. Por otro lado, la estación de Teoloyucan se mantiene en evaluación, aunque responde a una fuerte demanda ciudadana que ha exigido su inclusión mediante diversas manifestaciones.Más allá de la conectividad, la obra representa un motor de activación económica y justicia social. Según los datos presentados, la construcción del tren genera más de 18 mil empleos en conjunto, de los cuales 6,900 corresponden directamente a las obras que se desarrollan en territorio mexiquense.La infraestructura buscará transformar la movilidad diaria de los habitantes del Estado de México, quienes actualmente dependen de carreteras y otros medios de transporte que pueden implicar hasta 3 horas de traslado, por ejemplo, desde la zona de Zumpango hacia la Ciudad de México.El proyecto tiene como horizonte de puesta en operación finales del año 2027 o principios de 2028. Para entonces, se espera evaluar el impacto real de esta conexión en los traslados cotidianos y en la integración económica entre las entidades involucradas, consolidando una nueva alternativa de transporte moderna y eficiente para la región centro del país.